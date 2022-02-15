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Зимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца февраля, судя по данным разных синоптических ресурсов, будет преимущественно теплой. Днем будет плюсовая температура, а сильных ночных морозов больше не ожидается.

Читайте ниже в материале Styler свежий прогноз синоптиков на две недели.

Так, по прогнозу ресурса Gismeteo, оставшиеся дни зимы будут в основном теплыми, но дождливыми. В ближайшие несколько суток нас ждут несколько морозных ночей, но дальше все изменится.

В Киеве ожидается +4... +8 днем и -3... +3 ночью в ближайшие две недели. В последнюю декаду февраля будут активно идти дожди.

Остальные регионы также порадуют теплыми днями. Традиционно, температура более высокой будет на западе и юге, и более низкой на востоке и севере.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы на следующие две недели.

Скрин: Прогноз погоды в Украине на две недели (gismeteo.ua)

Согласно прогнозу сайтов Accuweather и Meteoprog для Киева, оставшиеся две недели зимы будут очень теплыми.

Скрин: Прогноз для Киева на две недели (accuweather.com, meteoprog.ua)

Пока же синоптики прогнозируют, что к концу недели погода в стране изменится с приходом атмосферного фронта с дождями.

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