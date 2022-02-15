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В Украину несутся сильные дожди: синоптики дали новый прогноз

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Вторник 15 февраля 2022 06:45
В Украину несутся сильные дожди: синоптики дали новый прогноз Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет сильные дожди
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится, ведь после солнечных дней и морозных ночей к нам придут дожди, местами сильные. Синоптики прогнозируют, что кардинально погода изменится уже 17 февраля.

Читайте ниже в нашем материале Styler, что будет с погодой в стране в следующие три дня.

Пока же по данным синоптика Наталки Диденко, 15 февраля "антициклон Инго подарит Украине много солнца".

15-го февраля днем +3... +9 градусов, на Харьковщине. Полтавщине, Сумщине 0... +4 градуса.

"Осадки сделает невозможным антициклон, только хвостом атмосферного фронта зацепит крайний запад Украины, вероятны дождь и мокрый снег", - сообщила Диденко.

В Украину несутся сильные дожди: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 15 февраля (meteo.gov.ua)

16 февраля по прогнозу Украинского гидрометцентра, на большинстве территорий также будет малооблачная погода, лишь некоторые западные области затронет осадками. День будет теплым, от +4 до +9 градусов, а ночью мороз задержится на востоке и северо-востоке, тут -6... -11, на остальных территориях немногим ниже нуля.

В Украину несутся сильные дожди: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 16 февраля (meteo.gov.ua)

А вот 17 февраля в страну ворвется атмосферный фронт, принеся на значительную территорию сильные дожди.

Ночная температура повысится, морозов не будет. Днем также будет тепло, +5... +8, на юге вовсе +8... +11, а на востоке +3... +7.

В Украину несутся сильные дожди: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 17 февраля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что жители Киева отличились совершенно неадекватным поведением на льду.

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