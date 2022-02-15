В Украину несутся сильные дожди: синоптики дали новый прогноз

Погода в Украине вскоре изменится, ведь после солнечных дней и морозных ночей к нам придут дожди, местами сильные. Синоптики прогнозируют, что кардинально погода изменится уже 17 февраля.

Читайте ниже в нашем материале Styler , что будет с погодой в стране в следующие три дня.

Пока же по данным синоптика Наталки Диденко, 15 февраля "антициклон Инго подарит Украине много солнца".

15-го февраля днем +3... +9 градусов, на Харьковщине. Полтавщине, Сумщине 0... +4 градуса.

"Осадки сделает невозможным антициклон, только хвостом атмосферного фронта зацепит крайний запад Украины, вероятны дождь и мокрый снег", - сообщила Диденко.

Скрин: Погода в Украине 15 февраля (meteo.gov.ua)

16 февраля по прогнозу Украинского гидрометцентра, на большинстве территорий также будет малооблачная погода, лишь некоторые западные области затронет осадками. День будет теплым, от +4 до +9 градусов, а ночью мороз задержится на востоке и северо-востоке, тут -6... -11, на остальных территориях немногим ниже нуля.

Скрин: Погода в Украине 16 февраля (meteo.gov.ua)

А вот 17 февраля в страну ворвется атмосферный фронт, принеся на значительную территорию сильные дожди.

Ночная температура повысится, морозов не будет. Днем также будет тепло, +5... +8, на юге вовсе +8... +11, а на востоке +3... +7.

Скрин: Погода в Украине 17 февраля (meteo.gov.ua)