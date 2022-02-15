RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні до кінця лютого, судячи з даних різних синоптичних ресурсів, буде переважно теплою. Вдень буде плюсова температура, а сильних нічних морозів більше не очікується.

Читайте нижче в матеріалі Styler свіжий прогноз синоптиків на два тижні.

Так, за прогнозом ресурсу Gismeteo, останні дні зими будуть в основному теплими, але дощовими. У найближчі кілька діб нас чекають кілька морозних ночей, але далі все зміниться.

У Києві очікується +4... +8 вдень і -3... +3 вночі в найближчі два тижні. В останню декаду лютого будуть активно йти дощі.

Решта регіонів також порадують теплими днями. Традиційно, температура вищою буде на заході і півдні, і нижчою на сході і півночі.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси на наступні два тижні.

Скрін: Прогноз погоди в Україні на два тижні (gismeteo.ua)

Згідно з прогнозом сайтів Accuweather і Meteoprog для Києва, решта два тижні зими будуть дуже теплими.

Скрін: Прогноз для Києва на два тижні (accuweather.com, meteoprog.ua)

Поки ж синоптики прогнозують, що до кінця тижня погода в країні зміниться з приходом атмосферного фронту з дощами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода