Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого

Погода в Україні до кінця лютого, судячи з даних різних синоптичних ресурсів, буде переважно теплою. Вдень буде плюсова температура, а сильних нічних морозів більше не очікується.

Читайте нижче в матеріалі Styler свіжий прогноз синоптиків на два тижні.

Так, за прогнозом ресурсу Gismeteo, останні дні зими будуть в основному теплими, але дощовими. У найближчі кілька діб нас чекають кілька морозних ночей, але далі все зміниться.

У Києві очікується +4... +8 вдень і -3... +3 вночі в найближчі два тижні. В останню декаду лютого будуть активно йти дощі.

Решта регіонів також порадують теплими днями. Традиційно, температура вищою буде на заході і півдні, і нижчою на сході і півночі.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси на наступні два тижні.

Скрін: Прогноз погоди в Україні на два тижні (gismeteo.ua)

Згідно з прогнозом сайтів Accuweather і Meteoprog для Києва, решта два тижні зими будуть дуже теплими.

Скрін: Прогноз для Києва на два тижні (accuweather.com, meteoprog.ua)