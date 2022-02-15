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Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого

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Вівторок 15 лютого 2022 13:00
Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого Колаж РБК-Україна: якою буде погода в Україні до кінця лютого 2022
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні до кінця лютого, судячи з даних різних синоптичних ресурсів, буде переважно теплою. Вдень буде плюсова температура, а сильних нічних морозів більше не очікується.

Читайте нижче в матеріалі Styler свіжий прогноз синоптиків на два тижні.

Так, за прогнозом ресурсу Gismeteo, останні дні зими будуть в основному теплими, але дощовими. У найближчі кілька діб нас чекають кілька морозних ночей, але далі все зміниться.

У Києві очікується +4... +8 вдень і -3... +3 вночі в найближчі два тижні. В останню декаду лютого будуть активно йти дощі.

Решта регіонів також порадують теплими днями. Традиційно, температура вищою буде на заході і півдні, і нижчою на сході і півночі.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси на наступні два тижні.

Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютогоЗими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютогоЗими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютогоЗими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютогоЗими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого

Скрін: Прогноз погоди в Україні на два тижні (gismeteo.ua)

Згідно з прогнозом сайтів Accuweather і Meteoprog для Києва, решта два тижні зими будуть дуже теплими.

Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютогоЗими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого

Скрін: Прогноз для Києва на два тижні (accuweather.com, meteoprog.ua)

Поки ж синоптики прогнозують, що до кінця тижня погода в країні зміниться з приходом атмосферного фронту з дощами.

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