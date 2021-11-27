Зимой будут морозы, а весна придет раньше: синоптик дал новый прогноз
Погода в Украине этой зимой ожидается мягкая и сильных катаклизмов синоптики не прогнозируют. Однако сильные морозы все же будут, и настоящая зима в нашу страну придет хотя бы на несколько недель.
Об этом рассказал известный синоптик Виталий Постригань в интервью для издания Vikka.
Он отметил, что количество природных катаклизмов за последние годы значительно выросло. И за последние 50 лет это привело к гибели 2 миллионов людей.
Все стихийные бедствия в мире происходят именно из-за изменений климата, а их количество выросло в пять раз.
"Такие катастрофы становятся более частыми. Это очередное доказательство, что глобальное потепление приводит к увеличению природных катаклизмов. Вероятность происхождения природных катаклизмов не исчезла – она увеличивается, поэтому к этому нужно готовиться", - подчеркнул Постригань.
Он объяснил, что среднесуточная температура за последние годы выросла на 1,6 - 1,7 градуса.
Ежегодно на 10-15 дней становится больше теплый период, а зимний – сокращается. Именно эти факторы и указывают на глобальное потепление в Украине.
По прогнозу климатологов, зима в этом году будет теплая. А вот весна может прийти даже на несколько недель раньше.
"Средняя температура воздуха будет на 1,5 градуса (а в январе аж на 3 градуса) выше, чем в предыдущие годы. Но это не означает, что арктический холод не придет, морозы в 10-15 градусов обязательно будут", - сообщил синоптик.
Он сравнил данные наблюдений за последние 30 лет и объяснил, что основные сезоны сильно потеплели: зима на 1,6 градуса, лето на 1,3 градуса.
Менее всего изменения коснулись осени – температура остается почти все время на одном уровне.
Осадков зимой и летом стало на 20-30% меньше, но вот осень и весна стали более влажными.
"А самые сильные морозы не опускаются ниже -29 градусов, а немного ранее они доходили до -34. Жара летом может достичь +38 градусов, а ранее было не больше +36 градусов. И весна сейчас наступает на 2 недели раньше. Тепло в первой ее половине быстро нарастает, а во второй замедляется, поэтому сроки прихода лета почти не изменились", - добавил Постригань.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обновили прогнозы на зиму в Украине.
А также мы рассказывали о том, что метеорологи заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире.