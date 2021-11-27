Зимой будут морозы, а весна придет раньше: синоптик дал новый прогноз

Погода в Украине этой зимой ожидается мягкая и сильных катаклизмов синоптики не прогнозируют. Однако сильные морозы все же будут, и настоящая зима в нашу страну придет хотя бы на несколько недель.

Об этом рассказал известный синоптик Виталий Постригань в интервью для издания Vikka.

Он отметил, что количество природных катаклизмов за последние годы значительно выросло. И за последние 50 лет это привело к гибели 2 миллионов людей.

Все стихийные бедствия в мире происходят именно из-за изменений климата, а их количество выросло в пять раз.

"Такие катастрофы становятся более частыми. Это очередное доказательство, что глобальное потепление приводит к увеличению природных катаклизмов. Вероятность происхождения природных катаклизмов не исчезла – она увеличивается, поэтому к этому нужно готовиться", - подчеркнул Постригань.

Он объяснил, что среднесуточная температура за последние годы выросла на 1,6 - 1,7 градуса.

Ежегодно на 10-15 дней становится больше теплый период, а зимний – сокращается. Именно эти факторы и указывают на глобальное потепление в Украине.

По прогнозу климатологов, зима в этом году будет теплая. А вот весна может прийти даже на несколько недель раньше.

"Средняя температура воздуха будет на 1,5 градуса (а в январе аж на 3 градуса) выше, чем в предыдущие годы. Но это не означает, что арктический холод не придет, морозы в 10-15 градусов обязательно будут", - сообщил синоптик.

Он сравнил данные наблюдений за последние 30 лет и объяснил, что основные сезоны сильно потеплели: зима на 1,6 градуса, лето на 1,3 градуса.

Менее всего изменения коснулись осени – температура остается почти все время на одном уровне.

Осадков зимой и летом стало на 20-30% меньше, но вот осень и весна стали более влажными.

"А самые сильные морозы не опускаются ниже -29 градусов, а немного ранее они доходили до -34. Жара летом может достичь +38 градусов, а ранее было не больше +36 градусов. И весна сейчас наступает на 2 недели раньше. Тепло в первой ее половине быстро нарастает, а во второй замедляется, поэтому сроки прихода лета почти не изменились", - добавил Постригань.