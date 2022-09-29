"Зимовий режим" на вікнах допоможе зменшити рахунок за опалення: що потрібно зробити

Як зменшити рахунки за опалення завдяки вікнам

Опалювальний сезон для багатьох вже розпочався. Є дієвий спосіб, який допоможе зменшити рахунки за тепло.

Також бажано правильно використовувати батареї й не встановлювати радіатори на найвищу потужність нагріву.

Витрати на опалення також зменшуються, якщо подбати про ущільнення вікон і дверей. Хитрість, завдяки якій можна використати маловідому функцію у пластикових вікнах.

Як перевести вікна в "зимовий режим"

"Зимовий режим" на вікнах налаштувати легко. Потрібно знайти регулювальний ролик, характерний металевий штифт в рамі рухомого вікна, який видимий після відкриття. З його допомогою ми можемо регулювати герметичність вікна в залежності від потреб.

Щоб перевести вікна в зимовий режим, просто закрутіть гвинт рами приблизно на 90 градусів. Іноді досить зробити це пальцями або плоскогубцями, для деяких моделей знадобиться спеціальний ключ. Коли стане тепліше, то просто знову його потрібно повернути у минуле положення.

Як перевести вікна в "зимовий режим" (скрін)

"Зимовий режим" у вікнах - це не що інше, як посилення притискання ущільнювача до віконної рами. В результаті всередину квартири або будинку потрапляє менше свіжого повітря.

Залежно від типу, регулювання здійснюється поворотом вручну, плоскогубцями або викруткою. У деяких випадках перед поворотом механізм необхідно потягнути на себе, і тільки потім повертати.

При сильному морозі взимку гумовий ущільнювач поступово починає псуватися. Часто власники вікон стикаються з тим, що через кілька років цю гуму потрібно міняти. Це відбувається саме тому, що гвинт, згідно з інструкцією виробника вікна, не переводять на літній режим з ослабленим притиском, а залишають таким, яким він є після зими.