"Зимний режим" на окнах поможет снизить счет за отопление: что нужно сделать

Как уменьшить счета за отопление благодаря окнам

Отопительный сезон для многих уже начался. Есть действенный способ, который поможет снизить счета за тепло.

Также желательно правильно использовать батареи и не устанавливать радиаторы на высокую мощность нагрева.

Расходы на отопление также уменьшаются, если позаботиться об уплотнении окон и дверей. Хитрость, благодаря которой можно использовать малоизвестную функцию в пластиковых окнах.

Как перевести окна в "зимний режим"

"Зимний режим" на окнах легко настроить. Нужно найти регулировочный ролик, характерный металлический штифт в раме движущегося окна, который видимый после вскрытия. С его помощью мы можем регулировать герметичность окна в зависимости от потребностей.

Чтобы перевести окна в зимний режим, просто закрутите винт рамы примерно на 90 градусов. Иногда достаточно сделать это пальцами или плоскогубцами, для некоторых моделей понадобится специальный ключ. Когда станет теплее, то просто снова его нужно вернуть в прошлое положение.

Как перевести окна в "зимний режим" (скрин)

"Зимний режим" в окнах – это не что иное, как усиление прижима уплотнителя к оконной раме. В результате внутрь квартиры или дома попадает меньше свежего воздуха.

В зависимости от типа, регулировка производится поворотом вручную, плоскогубцами или отверткой. В некоторых случаях перед поворотом механизм необходимо потянуть на себя и только потом поворачивать.

При сильном морозе зимой резиновый уплотнитель постепенно начинает портиться. Зачастую владельцы окон сталкиваются с тем, что через несколько лет эту резину нужно менять. Это происходит именно потому, что винт, согласно инструкции производителя окна, не переводят на летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют таким, как он есть после зимы.