Как подготовиться к зиме в условиях войны и какие вещи нужно запасти: весь необходимый список

В Украине зима 2022-2023 будет самой тяжелой за все годы Независимости. Недавно мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан подготовиться к тому, что зимой в домах будет холодно , ведь могут быть перебои с газо - и электроснабжением.

Консервы

Консервированные овощи, фрукты и мясо можно приобрести в любых продуктовых магазинах. Такой запас стоит сделать, ведь они не портятся и могут храниться без холодильника длительное время.

Также можно закупить крупы, соль, сахар, еду быстрого приготовления и сухофрукты.

Одежда и обувь

Также стоит приобрести теплую одежду, которая пригодится как дома, так и вне дома.

Зимой лучше греет многослойная одежда, поэтому кроме зимних курток нужно иметь теплые свитера.

Не нужно забывать и о теплой обуви и стельках с подогревом. К тому же обязательным пунктом этой зимы является теплое белье, включая колготы и кальсоны.

Отметим, если придется спать в холодном и сыром помещении, пригодится спальный мешок и каримат.

Теплая домашняя одежда должна включать: теплые спортивные костюмы, флисовою одежду, меховой жилет и теплые носки.

Медикаменты

Если у человека есть хронические заболевания, то стоит позаботиться о том, чтобы необходимых лекарств было достаточно на длительное время. Можно купить противовирусные, обезболивающие, противоаллергические и успокаивающие препараты.

Утепление и освещение дома

Необходимо сейчас утеплить дом по максимуму. Утепленные окна уберегут от попадания холодного воздуха в квартиру или дом. В частности, убрать щели можно с помощью прозрачного герметика.

Также с помощью теплых пледов и одеял можно не только прятаться и укутываться, но и завешивать ими окна для уменьшения потери тепла..

Кроме того, не стоит забывать про свечи, спички, зажигалки, фонарик и батарейки.

Отопление

Важно также не забывать об отоплении. Тем людям, которые живут в частном доме, нужно иметь: генератор, твердотопливный котел, дрова и солярку.

А жильцам многоквартирных домов стоит иметь электрообогреватель.

Корм для животных

Если есть домашние животные, то важно позаботиться и о них. Необходимо сделать запасы корма, наполнителя и лекарств.