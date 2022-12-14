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Зимові канікули у Тернополі і області: коли відпочиватимуть діти

Коли зимові канікули у Тернополі (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Тетяна Самарук

Цього навчального року зимові канікули у Тернополі та області розпочнуться вчасно та будуть тривалішими, ніж зазвичай. Адже багато шкіл відмовилась від осінніх канікул і доєднали їх до зимових. Діти матимуть змогу відпочити майже місяць.

Скільки днів учні відпочиватимуть у Тернополі - читайте нижче.

Скільки триватимуть канікули у Тернополі

У Тернополі з 19 грудня розпочинаються зимові канікули, які триватимуть до 15 січня.

Заступниця керівника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум розповіла, що на навчання школярі вийдуть вже 16 січня 2023 року.

Загалом відпочиватимуть майже місяць. Для того, аби збільшити канікули, тернопільські учні у вересні та жовтні навчалися по суботах.

В управлінні освіти додали, що з нового року такого графіка навчання вже не буде.

Коли розпочнуться у Тернопільській області

В області шкільні канікули розпочнуться 19 грудня. Тривалість зимового відпочинку кожна школа визначатиме самостійно.

Однак в деяких громадах школярі відпочиватимуть довше. Все через те, що у багатьох закладах відмовилися від осінніх канікул і доєднали їх до зимових.

Загалом навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. До того ж загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.

Влітку діти мають відпочивати не менш як два місяці.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі заборонили заходити постороннім людям у шкільні укриття під час тривоги.

Також ми писали, про календар вихідних і робочих грудня 2022.

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