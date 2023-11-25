Зимові канікули 2023-2024: як відпочиватимуть діти в школах України

Вже зовсім скоро в Україні стартує сезон різдвяних і новорічних свят, а отже й відпочинку для усіх здобувачів освіти. На зимові канікули із нетерпінням чекають як школярі, так і студенти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли у школах України будуть зимові канікули.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: рекомендації МОН про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти, КМДА, Харківська ОВА, Tvoemisto.tv, Дніпровська панорама, Мукачівська міська рада у Facebook, Департамент освіти й науки Полтавської ОВА, "Суспільне", Департамент освіти Житомира у Telegram.
Нині на тлі повномасштабного вторгнення РФ реальні дати й тривалість канікул для школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.
В цілому, у воєнний час терміни канікул можуть залежати від:
Крім того, цього року дехто з учнів не відпочивав восени, тому матиме довші канікули взимку.
В середньому цієї зими школярі відпочиватимуть близько двох тижнів. В окремих випадках - до місяця.
Згідно з даними Міністерства освіти й науки, поточний навчальний рік буде дещо довшим, ніж зазвичай. Він має тривати з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.
При цьому орієнтовний графік канікул виглядає так:
Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня наступного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.
У Києві зимові канікули триватимуть з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року.
Крім того, учні перших класів матимуть ще додаткові тижневі канікули - з 19 до 25 лютого 2024 року.
Водночас Київська область визначатиме тривалість канікул індивідуально.
У Харківській області зимові канікули заплановані орієнтовно з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.
У Львові, за словами керівника управління освіти ЛМР Андрія Закалюка, кожна школа самостійно визначає дату та кількість днів, коли учні відпочиватимуть взимку. Орієнтовні дати - з 25 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.
У Дніпрі зимові канікули мають розпочатися 23 грудня 2023 року й тривати до 7 січня 2024 року. Водночас дати відпочинку можуть бути змінені, якщо цього вимагатиме безпекова чи енергетична ситуація.
У Полтаві орієнтовні дати відпочинку учнів взимку - з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.
У Мукачеві канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня 2023 року до 21 січня 2024 року (триватимуть 30 календарних днів).
У ліцеях та гімназіях Івано-Франківської громади зимові канікули почнуться 25 грудня 2023 року й триватимуть до 26 січня 2024 року. Натомість у декого може не бути весняних канікул.
У Житомирській ОТГ орієнтовні дати зимового відпочинку - з 23 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи встановлюватимуть новорічну ялинку в Києві.
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