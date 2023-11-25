Зимние каникулы 2023-2024: как будут отдыхать дети в школах Украины

Уже совсем скоро в Украине стартует сезон рождественских и новогодних праздников, а значит, и отдыха для всех учащихся. Зимние каникулы с нетерпением ждут как школьники, так и студенты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в школах Украины будут зимние каникулы.
При подготовке материала были использованы следующие источники: рекомендации МОН об организации 2023/2024 учебного года в общеобразовательных учреждениях, КГГА, Харьковская ОВА, Tvoemisto.tv, Днепровская панорама, Мукачевский городской совет в Facebook, Департамент образования и науки Полтавской ОВА, "Суспільне", Департамент образования Житомира в Telegram.
В настоящее время на фоне полномасштабного вторжения в РФ реальные даты и продолжительность каникул для школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.
В целом, в военное время сроки каникул могут зависеть от:
Кроме того, в этом году некоторые ученики не отдыхали осенью, поэтому у них будут более длинные каникулы зимой.
В среднем этой зимой школьники будут отдыхать около двух недель. В отдельных случаях - до месяца.
Согласно данным Министерства образования и науки, текущий учебный год будет несколько длиннее обычного. Он должен продлиться с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.
При этом ориентировочный график каникул выглядит следующим образом:
Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая в следующем году. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.
В Киеве зимние каникулы продлятся с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.
Кроме того, у учеников первых классов будут еще дополнительные недельные каникулы - с 19 по 25 февраля 2024 года.
В то же время, Киевская область будет определять продолжительность каникул индивидуально.
В Харьковской области зимние каникулы запланированы ориентировочно с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
Во Львове, по словам руководителя управления образования ЛГС Андрея Закалюка, каждая школа самостоятельно определяет дату и количество дней, когда учащиеся будут отдыхать зимой. Ориентировочные даты - с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
В Днепре зимние каникулы должны начаться 23 декабря 2023 года и продолжаться до 7 января 2024 года. В то же время, даты отдыха могут быть изменены, если этого потребует безопасность или энергетическая ситуация.
В Полтаве ориентировочные даты отдыха учащихся зимой - с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
В Мукачево каникулы для учеников запланированы на период с 23 декабря 2023 года по 21 января 2024 года (будут длиться 30 календарных дней).
В лицеях и гимназиях Ивано-Франковской общины зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года и продлятся до 26 января 2024 года. Зато у некоторых может не быть весенних каникул.
В Житомирской ОТГ ориентировочные даты зимнего отдыха - с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, будут ли устанавливать новогоднюю елку в Киеве.
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