Зимове сонцестояння 2023: що категорично не можна робити в цей день, традиції
День зимового сонцестояння у 2023 році буде 22 грудня. Ніч з 21 на 22 грудня стане найдовшою на рік, а день - найкоротшим.
Які існують традиції та заборони на день зимового сонцестояння, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Wikipedia, Day Today.
Що таке день зимового сонцестояння
Це унікальне астрономічне явище, яке виникає внаслідок максимального нахилу осі Землі стосовно Сонця. У Північній півкулі саме з цього дня починається астрономічна зима, а у Південній у цей час – день літнього сонцестояння.
У такий день Сонце знаходиться у найближчій точці до Землі за весь рік. Зазвичай день зимового сонцестояння припадає на 21 чи 22 грудня.
Наші пращури помітили, що наші пращури в цей день спостерігали за сонцем. Стародавні слов'яни вважали, що з дня зимового сонцестояння починається перемога світла над темрявою, тому що дні починають збільшуватися, а ночі стають коротшими. А Сонце – символ відродження, нового життя. І до речі, за давніх часів відлік нового року починався з дня зимового сонцестояння.
Втілення Сонця та тепла у слов'янській міфології (до християнства) називали Коляда.
Традиції дня зимового сонцестояння
За старих часів люди допомагали Сонцю перемогти темряву і створювали багато джерел світла - розкладали багаття, катали по селах палаючі колеса, прикрашали будинки ялиновими гілочками та випікали короваї у формі сонця.
Ще організовували масові гуляння, співали обрядові пісні, гуляли та веселилися, щоб залучити багатство та добро.
Ще цього дня дівчата збиралися разом і ворожили - на кохання, на нареченого, на майбутнє та на шлюб. Цей день вважається найкращим для будь-яких починань.
Напередодні варто навести лад у будинку та викинути все непотрібне, щоб звільнити місце у своєму житті та у своєму будинку для чогось нового та радісного.
Також можна скласти карту бажань або написати список того, що ви хочете втілити в життя наступного року. Цей день вважається енергетично потужним та допоможе виконати ваші бажання.
Бажано цього дня встати раніше, зустріти світанок, подякувати Сонцю і загадати важливе бажання.
Заборони на день зимового сонцестояння
- Не можна зловживати спиртним
- Не можна ходити немитими та в брудному одязі
- Не можна зустрічати цей день у неприбраному будинку
- Не можна ображатися, лаятися та провокувати конфлікти
- Не можна брати чи давати борг
- Не можна виявляти скупість і скупитися
Раніше ми розповідали, які ритуали допоможуть виконати бажання в день зимового рівнодення.
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