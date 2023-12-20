Ці ритуали в день зимового сонцестояння допоможуть виконати заповітні бажання

Цьогоріч зимове сонцестояння припадає на 22 грудня. До цього дня потрібно позбутися безладу в домі, очистити свої думки та скласти плани на майбутнє. А щоб ваші бажання точно здійснились, треба провести деякі ритуали.

Зимове сонцестояння характеризується найдовшою ніччю, після якої дні стають довшими. У давнину люди вірили, що в цей день відбувається битва сил добра і зла, і Дух Сонця знову оживає.

Ритуал із тортом

Щоб провести обряд виконання бажань напередодні зимового сонцестояння, спечіть торт бажань із багатою на фрукти чи горіхи начинкою. Зробіть його схожим на сонце. Готувати його краще напередодні свята, коли у будинку прибрано і він просякнутий позитивною енергетикою. Готуйте разом з родиною, щоб створити неповторну атмосферу єднання.

На світанку 22 грудня встаньте перед вікном, що виходить на схід, і щиро подякуйте духу Сонця за все добро, що він подарував вам минулого року. Якщо ваші рідні захочуть приєднатися, це буде чудово, тому що обряд стане більш потужним.

Подумайте про своє найзаповітніше бажання. Не соромтеся бажати всього, що забажаєте. Потім відріжте від середини торта круглий шматок - своєрідну пожертву духу Сонця, винесіть його на вулицю та залиште для пташок або білок. Якщо вони з'їдять цей шматочок, це означає, що дух прийняв ваш дар і допоможе вам здійснити ваші мрії.

Бажання на папірчику

Оскільки у цей день дуже сильна енергетика, то потрібно побудувати плани на наступний рік та розпочати розробку нових проектів.

Новорічні бажання можна озвучити вже 22 грудня. Добре подумайте, щоб ви хотіли у наступному році. Потім напишіть своє бажання на папері, згорніть його у трубочку й спаліть. Під час ритуалу важливо візуалізувати свою мрію - дуже детально уявляти, як вона втілюється в життя. Цю процедуру треба проводити при запалених свічках.

Ритуал зі свічкою

У найтемнішу і найдовшу ніч року подякуйте всесвіту за гарні події, які трапилися з вами протягом року. Коли вже будете готові загадати бажання, запаліть свічку і промовте своє бажання вголос.

Цей ритуал можна проводити наодинці, або ж групою. Якщо ви у компанії, то уважно вислухайте бажання один одного і погляньте у вічі. Дуже важливо у цей момент вірити, що ваші бажання та бажання інших учасників здійсненні.