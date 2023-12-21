Зимнее солнцестояние 2023: что категорически нельзя делать в этот день, традиции

День зимнего солнцестояния в 2023 году будет 22 декабря. Ночь с 21 на 22 декабря станет самой длинной в году, а день - самым коротким.

Что такое день зимнего солнцестояния

Это уникальное астрономическое явление, которое возникает в результате максимального наклона оси Земли по отношению к Солнцу. В Северном полушарии именно с этого дня начинается астрономическая зима, а в Южном в это время - день летнего солнцестояния.

В такой день Солнце находится в самой близкой точке к Земле за весь год. Обычно день зимнего солнцестояния выпадает на 21 или 22 декабря.

Наши предки почитали этот день, так как они во многих вещах ориентировались на циклы Солнца. Древние славяне считали, что с дня зимнего солнцестояния начинается победа света над тьмой, так как дни начинают увеличиваться, а ночи становятся короче. А Солнце - символ возрождения, новой жизни. И кстати, в древние времена отсчет нового года начинался с дня зимнего солнцестояния.

Воплощение Солнца и тепла в славянской мифологии (до христианства) называли Коляда.

Традиции дня зимнего солнцестояния

В старину люди помогали Солнцу победить тьму и создавали много источников света - раскладывали костры, катали по селам пылающие колеса, украшали дома еловыми веточками и выпекали караваи в форме солнца.

Еще организовывали массовые гуляния, пели обрядовые песни, гуляли и веселились, чтобы привлечь богатство и добро.

Еще в этот день девушки собирались вместе и гадали - на любовь, на суженого, на будущее и на брак. Этот день считается лучшим для любых начинаний.

Накануне стоит навести порядок в доме и выбросить все ненужное, чтобы освободить место в своей жизни и в своем доме для чего-то нового и радостного.

Можно также составить карту желаний или написать список того, что вы хотите воплотить в жизнь в следующем году. Этот день считается энергетически мощным и поможет исполнить ваши желания.

Желательно в этот день встать пораньше, встретить рассвет, поблагодарить Солнце и загадать важное желание.

Запреты на день зимнего солнцестояния