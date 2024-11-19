Зимова казка у середині листопада. Інна Мірошниченко зворушила сімейним відео з дітьми

"Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому. Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні? Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини", - поділилася своїми думками Інна.

Вона також зазначила, що діти заслуговують на зимову казку навіть у середині листопада. Крім того, їх названа донька Ангеліна вперше зустрічатиме новорічні та різдвяні свята у родинному колі.

"Це перша домашня ялинка Ангеліни!" - зазначила блогерка.

Також вона опублікувала в мережі зворушливе відео, як вони всією сім'єю прикрашають ялинку і танцюють біля неї.

Як відреагували у мережі

Фоловери відразу почали коментувати тепле сімейне відео. Українці не перестають захоплюватися вчинком Мірошниченків, які подарували вже двом дітям сім'ю:

"Ну які ви прикольні та щасливі! Інна, вам з Тимуром велике спасибі! З кожним днем ​​змінюється Ангеліна та Марсель!"

"Свято тоді, коли хочеться"

"Чудова та щаслива родина"

"Тепло і стільки кохання"

"Ви - чудові батьки"

"Ви показуєте чудовий приклад сім'ї".

Інна та Тімур Мірошниченки з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Скільки дітей у Тімура та Інни Мірошниченко

Зазначимо, що пара виховує 4-х дітей: біологічних - Мію та Марко, а також усиновлених Марселя та Ангеліну. За словами подружжя, цих дітей вони "народили серцем".

У червні 2023 року Тімур та Інна усиновили 2-річного хлопчика Марселя з дитбудинку у Житомирі. А вже через рік - у червні 2024 року - забрали з іншого закладу 8-річну Ангеліну. Зараз вони на завершальному етапі процесу удочеріння - чекають на суд, щоб Тімур офіційно став батьком.

Також Інна поділилася у мережі, як змінилася її прийомна дочка за час перебування у сім'ї.

Мірошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)