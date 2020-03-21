Зимние морозы, снегопады и гололед: синоптики рассказали, какие области пострадают

Погода в Украине 22 марта будет морозной, дождливой и снежной в большинстве областей. Синоптики предупреждают о сильных осадках, а также о шквалах ветра. Температура опустится до аномально низких показателей даже днем. Погодные условия ухудшатся из-за вторжения арктического воздуха.

Как сообщается, в Украине 22 марта ожидается низкая температура воздуха. На территории всей страны столбики термометров упадут в среднем до -1… +4 градусов. Холоднее всего будет в западных и северных областях страны, где термометры покажут -1… +1 градус. Исключение составит Закарпатская область, где ожидается потепление до +6 градусов. На несколько градусов теплее будет в центральных областях – от +0 до +4 градусов. В Киеве 22 марта уровень тепла составит 0… +2 градуса. Теплее всего будет на востоке и юге страны, где термометры будут достигать отметок +4… +11 градусов.

В ночное время в только в западных областях ударят морозы. Там термометры покажут до -3 градусов. В остальных регионах уровень тепла в ночное время будет держаться на уровне +2… +6 градусов.

В Украине во всех областях 22 марта ожидаются осадки в виде дождя, дождя со снегом и снегопадов. Осадки ожидаются как в дневное, так и в ночное время суток. Также будут шквалы ветра до 20 м/с.

Погода в Украине 22 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Синоптики также предупредили о появлении гололедицы.

"22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый) и осадками: - в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.