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Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз на выходные

Новости » Общество     20.03.2020 - 18:27
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода ухудшится во всех областях

Погода в Украине на выходных существенно ухудшится, ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 21 марта

По данным синоптиков, в субботу малооблачная и сухая погода сохранится только в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. На остальной территории страны прогнозируют значительные осадки в виде дождей и мокрого снега.

В западных, северных и большинстве центральных областей похолодает, температура будет колебаться от +4 до +8 градусов днем и от +2 до +5 ночью. В восточных, южных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях днем термометры покажут от +9 до +14 градусов, ночью от 0 до +6.

На востоке ночью похолодает до -1...-3 градусов.

Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз на выходные

Прогноз на 22 марта

В воскресенье погода ухудшится во всех областях страны. Температура воздуха существенно снизится на западе и севере, там термометры днем покажут до -1 градуса мороза, ночью прогнозируют от -1 до -3. Также к минусовым отметкам ночная температура опустится в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

В восточных и южных областях в воскресенье ожидаются значительные дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов, ночью термометры покажут от +4 до +6.

Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз на выходные

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали небольшие осадки в западных областях и температуру воздуха до +16 градусов. В целом сегодня в Украине ожидалась благоприятная малооблачная погода.

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