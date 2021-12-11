Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники и когда

По графику Минобразования, дети должны пойти на каникулы с 27 декабря. По факту, отдыхать школьники начнут раньше – с 25 декабря.

Продолжительность зимних каникул составит две недели, и уже 10 января дети снова вернутся за парты.

Некоторые школы рассматривают перенос каникул на несколько дней из-за вынужденных продолжительных каникул осенью.

Так, в отдельных регионах дети будут учиться до 28 или 30 декабря. Окончательное решение будут принимать местные власти.

Известно, что такой график уже утвердили в Харькове и Кременчуге – дети пойдут отдыхать 30 декабря.

Зимние каникулы в Киеве

В Киеве каникулы переносить не собираются, и школьники отправятся отдыхать по графику – 27 декабря.

Продлевать зимние каникулы также не планируют, они окончатся 10 января.

Как отмечают в КГГА, причин для переноса зимних каникул на данный момент нет. Столица уже вышла из "красной" зоны и все школы работают в обычном режиме.

Каникулы в 2022 году

Весенние каникулы в Украине запланированы на период с 28 марта по 3 апреля. Эти даты могут быть изменены в отдельных регионах и школах на усмотрение местных властей и руководителей учебных заведений.

Летние каникулы по графику должны начаться 1 июня. Однако из-за продления осенних каникул и вынужденных карантинов, некоторые школы уже предупредили, что каникулы летом могут сместить на одну – две недели.