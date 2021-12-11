Зимові канікули в Україні: скільки відпочиватимуть школярі і коли

За графіком Міносвіти, діти повинні піти на канікули з 27 грудня. За фактом, відпочивати школярі почнуть раніше - з 25 грудня.

Тривалість зимових канікул складе два тижні, і вже 10 січня діти знову повернуться за парти.

Деякі школи розглядають перенесення канікул на кілька днів через вимушені тривалі канікули восени.

Так, в окремих регіонах діти навчатимуться до 28 або 30 грудня. Остаточне рішення прийматиме місцева влада.

Відомо, що такий графік вже затвердили в Харкові та Кременчуці – діти підуть відпочивати 30 грудня.

Зимові канікули в Києві

У Києві канікули переносити не збираються, і школярі відправляться відпочивати за графіком – 27 грудня.

Продовжувати зимові канікули також не планують, вони закінчаться 10 січня.

Як зазначають у КМДА, причин для перенесення зимових канікул на цей момент немає. Столиця вже вийшла з "червоної" зони й всі школи працюють у звичайному режимі.

Канікули у 2022 році

Весняні канікули в Україні заплановані на період з 28 березня по 3 квітня. Ці дати можуть бути змінені в окремих регіонах і школах на розсуд місцевої влади та керівників навчальних закладів.

Літні канікули за графіком повинні початися 1 червня. Однак через продовження осінніх канікул і вимушених карантинів, деякі школи вже попередили, що канікули влітку можуть змістити на один - два тижні.