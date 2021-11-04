Выходные на Новый год и Рождество: появился календарь на 2022 год

В начале 2022 года украинцы будут традиционно отмечать важные праздники – Новый год и Рождество. Выходные дни в этот раз получились с разрывом, а это значит, что вместо целой праздничной недели украинцы получат подряд два длительных уикенда.

Какие дни станут выходными в начале 2022 года – читайте ниже в материале Styler.

Католическое Рождество 25 декабря в этом году выпадает на субботу, поэтому украинцев ожидает дополнительный выходной – в понедельник, 27 декабря. Однако 24 декабря скорее всего будет сокращен рабочий день на один час.

Новый год 1 января также выпадает по календарю на субботу, соответственно, выходными днями станут 1, 2 и 3 января. В понедельник, 3 января, украинцы получат дополнительный выходной день из-за переноса праздничного дня, а 31 декабря – будет короткий рабочий день.

Следующая порция выходных для украинцев начнется в пятницу, 7 января – на Рождество. Таким образом, выходными днями будут 7, 8 и 9 января. А 10 января, в понедельник, все снова отправятся на работу. Четверг, 6 января – короткий рабочий день.

Каникулы у школьников по предварительному графику должны начаться 24 декабря и длиться они будут до 10 января. Возможны изменения – в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине.