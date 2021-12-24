Зимние каникулы в школах: где продлили обучение до конца декабря

Однако карантинные ограничения и эпидситуация в стране привела к тому, что в некоторых школах графики зимних каникул изменили.

Зимние каникулы в украинских школах по графику должны начаться завтра, 25 декабря. Снова за парты дети вернутся уже в следующем году – 10 января 2022 года.

Где дети отправятся на каникулы уже завтра, а в каких городах школьникам придется учиться дольше – читайте в материале ниже.

Школы имеют право самостоятельно устанавливать даты зимних каникул и переносить их в зависимости от разных факторов: высокий уровень заболеваемости коронавирусом, гриппом и другими вирусными инфекциями, проблемы с отоплением.

Стоит отметить, что 25, 26 и 27 декабря в Украине – выходные дни. Поэтому, в школах, где решили продлить учебный год, дети будут учиться 28, 29, 30 и 31 декабря.

Где каникулы начнутся 25 декабря

В Киеве школы уйдут на каникулы по графику – 25 декабря. За парты дети вернутся 10 января.

В Харькове предложение сместить график каникул решили не поддерживать, и дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.

Также по утвержденному графику с 25 декабря на каникулы уйдут школьники в Ровно, Чернигове, Полтаве, на Волыни, в Сумах, Днепре и Кривом Роге.

Где график зимних каникул изменили

Во Львове ученики младших классов отправятся на каникулы с 25 декабря, а вот средние и старшие классы во многих школах города пойдут отдыхать с 27-28 декабря.

Есть школы, которые установили последним учебным днем 30 и 31 декабря. С каникул дети вернутся за парты по графику – 10 января.

В Кропивницком школы продолжили учебный год до 27-30 декабря. Обучение начнется также по графику – с 10 января. Детальный график можно посмотреть тут.

В Хмельницком дети будут учиться до 30 декабря. Закончатся каникулы 9 января и 10 января дети снова вернутся в школы.

В Кременчуге дети пойдут отдыхать только с 31 декабря. И закончатся каникулы позже – 16 января.

Такой же график каникул ввели в Житомире – с 31 декабря по 16 января. Не все школы приняли эти рекомендации, более точно можно узнать в учебном заведении, где учатся ваши дети.