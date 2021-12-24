Что нужно обязательно сделать зимой: чек-лист на декабрь, январь и февраль

Зима приносит зимние праздники и снежные развлечения. В этот период нужно носить теплые свитера и носки, играть в снежки, кататься на санках и лыжах.

А что еще нужно успеть сделать за три месяца зимы – читайте в материале ниже.

1. Весело отпразднуйте Новый год.

Продумайте праздничное меню и свой наряд. Приготовьте подарки для своих родных и друзей. Купите новые елочные игрушки или новогодние украшения.

Позвоните старым друзьям и тем, с кем вы давно не общались из-за постоянной занятости. Попросите прощения у тех, кого обидели и помиритесь. В Новый год возьмите с собой только все самое хорошее и позитивное.

2. Обновите свою книжную полку

Есть два периода в году, когда можно читать много книг и наслаждаться таким времяпровождением. Зима и зимние вечера – один из таких периодов. Купите новые книги и поставьте их на полку в той последовательности, в которой хотите их прочитать.

3. Получите удовольствие от снега

Снег в наших краях уже перестал быть обязательным атрибутом зимы. Но второй год подряд зима нас балует и уже в декабре снега достаточно почти во всех областях страны.

Погуляйте в парке с детьми или друзьями, поиграйте в снежки, слепите снежную бабу. Отправляйтесь кататься на санках или лыжах. Обязательно посетите каток и сделайте много фотографий.

Если вы до сих пор не освоили самые популярные зимние развлечения – самое время научится стоять на лыжах или коньках.

4. Приготовьте что-то зимнее

Это может быть какой-то рождественский пирог или специальное печенье. Штоллен или имбирные пряники. Научитесь варить глинтвейн. Освойте то блюдо, которое ранее вы не пробовали.

5. Погуляйте по заснеженному городу

Запланируйте прогулку по любимым местам в своем городе. Сфотографируйте на память заснеженные деревья. Позвольте себе вдыхать город именно таким – морозным и белым.

6. Посетите елку и новогоднюю ярмарку

В каждом городе Украины установлены праздничные елки и вокруг них обязательно есть новогодняя ярмарка. Необязательно покупать сувениры или пробовать все вкусности. Сама атмосфера праздника подарит вам хорошее настроение.

7. Устройте киномарафон

В праздничные дни очень хочется побыть дома, с родными и близкими. Можно пригласить в гости друзей и посмотреть несколько фильмов подряд. Это могут быть новинки кинематографа или просмотр старых рождественских комедий.

Такое время провождение вам однозначно принесет удовольствие и подарит много тепла.

8. Научитесь вязать

Свяжите шарф или носки. Используйте зимние вечера с максимальной пользой. Купите пушистые нитки и свяжите что-то себе или своим родным.

9. Сделайте ангела на снегу

Кто сказал, что подобные развлечения только для детей? Дождитесь снега и отправляйтесь к ближайшим сугробам. Просто ложитесь на снег и помашите руками и ногами – ангел готов.

10. Поиграйте в настольные игры

Соберите компанию и поиграйте в настольные игры. Это может быть Монополия или Джанго, Крокодил или Скрабл. Это очень весело!