Что нужно обязательно сделать зимой: чек-лист на декабрь, январь и февраль
Зима приносит зимние праздники и снежные развлечения. В этот период нужно носить теплые свитера и носки, играть в снежки, кататься на санках и лыжах.
А что еще нужно успеть сделать за три месяца зимы – читайте в материале ниже.
1. Весело отпразднуйте Новый год.
Продумайте праздничное меню и свой наряд. Приготовьте подарки для своих родных и друзей. Купите новые елочные игрушки или новогодние украшения.
Позвоните старым друзьям и тем, с кем вы давно не общались из-за постоянной занятости. Попросите прощения у тех, кого обидели и помиритесь. В Новый год возьмите с собой только все самое хорошее и позитивное.
2. Обновите свою книжную полку
Есть два периода в году, когда можно читать много книг и наслаждаться таким времяпровождением. Зима и зимние вечера – один из таких периодов. Купите новые книги и поставьте их на полку в той последовательности, в которой хотите их прочитать.
3. Получите удовольствие от снега
Снег в наших краях уже перестал быть обязательным атрибутом зимы. Но второй год подряд зима нас балует и уже в декабре снега достаточно почти во всех областях страны.
Погуляйте в парке с детьми или друзьями, поиграйте в снежки, слепите снежную бабу. Отправляйтесь кататься на санках или лыжах. Обязательно посетите каток и сделайте много фотографий.
Если вы до сих пор не освоили самые популярные зимние развлечения – самое время научится стоять на лыжах или коньках.
4. Приготовьте что-то зимнее
Это может быть какой-то рождественский пирог или специальное печенье. Штоллен или имбирные пряники. Научитесь варить глинтвейн. Освойте то блюдо, которое ранее вы не пробовали.
5. Погуляйте по заснеженному городу
Запланируйте прогулку по любимым местам в своем городе. Сфотографируйте на память заснеженные деревья. Позвольте себе вдыхать город именно таким – морозным и белым.
6. Посетите елку и новогоднюю ярмарку
В каждом городе Украины установлены праздничные елки и вокруг них обязательно есть новогодняя ярмарка. Необязательно покупать сувениры или пробовать все вкусности. Сама атмосфера праздника подарит вам хорошее настроение.
7. Устройте киномарафон
В праздничные дни очень хочется побыть дома, с родными и близкими. Можно пригласить в гости друзей и посмотреть несколько фильмов подряд. Это могут быть новинки кинематографа или просмотр старых рождественских комедий.
Такое время провождение вам однозначно принесет удовольствие и подарит много тепла.
8. Научитесь вязать
Свяжите шарф или носки. Используйте зимние вечера с максимальной пользой. Купите пушистые нитки и свяжите что-то себе или своим родным.
9. Сделайте ангела на снегу
Кто сказал, что подобные развлечения только для детей? Дождитесь снега и отправляйтесь к ближайшим сугробам. Просто ложитесь на снег и помашите руками и ногами – ангел готов.
10. Поиграйте в настольные игры
Соберите компанию и поиграйте в настольные игры. Это может быть Монополия или Джанго, Крокодил или Скрабл. Это очень весело!
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