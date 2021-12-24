Зимові канікули в школах: де продовжили навчання до кінця грудня

Однак карантинні обмеження та епідситуація в країні призвела до того, що в деяких школах графіки зимових канікул змінили.

Зимові канікули в українських школах за графіком мають розпочатися завтра, 25 грудня. Знову за парти діти повернуться вже наступного року – 10 січня 2022 року.

Де діти відправляться на канікули вже завтра, а в яких містах школярам доведеться вчитися довше – читайте в матеріалі нижче.

Школи мають право самостійно встановлювати дати зимових канікул і переносити їх в залежності від різних факторів: високий рівень захворюваності коронавірусом, грипом та іншими вірусними інфекціями, проблеми з опаленням.

Варто відзначити, що 25, 26 і 27 грудня в Україні – вихідні дні. Тож, у школах, де вирішили продовжити навчальний рік, діти навчатимуться 28, 29, 30 та 31 Грудня.

Де канікули почнуться 25 грудня

В Києві школи підуть на канікули за графіком – 25 грудня. За парти діти повернуться 10 січня.

В Харкові пропозицію змістити графік канікул вирішили не підтримувати, і діти відпочиватимуть з 25 грудня по 9 січня.

Також за затвердженим графіком з 25 грудня на канікули підуть школярі в Рівному, Чернігові, Полтаві, на Волині, в Сумах, Дніпрі та Кривому Розі.

Де графік зимових канікул змінили

У Львові учні молодших класів вирушать на канікули з 25 грудня, а от середні та старші класи у багатьох школах міста підуть відпочивати з 27-28 грудня.

Є школи, які встановили останнім навчальним днем 30 і 31 грудня. З канікул діти повернуться за парти за графіком - 10 січня.

В Кропивницькому школи продовжили навчальний рік до 27-30 грудня. Навчання розпочнеться також за графіком - з 10 січня. Детальний графік можна подивитися тут.

В Хмельницькому діти навчатимуться до 30 грудня. Закінчаться канікули 9 січня і 10 січня діти знову повернуться в школи.

В Кременчуці діти підуть відпочивати тільки з 31 грудня. І закінчаться канікули пізніше - 16 січня.

Такий же графік канікул ввели в Житомирі - з 31 грудня по 16 січня. Не всі школи прийняли ці рекомендації, більш точно можна дізнатися в навчальному закладі, де навчаються ваші діти.