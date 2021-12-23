От каких вещей нужно избавиться в доме до Нового года: выбрасывайте стресс и плохие воспоминания!
Накануне Нового года нужно избавляться от всего, что уже устарело или перестало радовать. Традиция избавляться от ненужных вещей перед Новым годом существует во многих странах мира.
Зачем это нужно и что нужно выбросить из своего дома – читайте ниже.
Психологи и эзотерики считают, что избавление от вещей помогает освободиться и от плохих воспоминаний, от стресса и неприятностей.
Некоторые предметы в доме визуально вам напоминают о людях и ситуациях. Тем более, что накапливание вещей приводит к беспорядку в доме и это сильно раздражает, снижает продуктивность и истощает энергетические ресурсы.
В новый год нужно входить с позитивными мыслями, планами и целями. Если у вас нет времени или сил на генеральную уборку, воспользуйтесь списком того, что выбросить нужно обязательно.
Испорченные и поломанные предметы
Выбрасывайте надколотую или треснувшую посуду, старый тазик, порванные шторы. Не держите в доме электротехнику, которую не можете отремонтировать уже давно.
Если вы не привели в порядок какую-то вещь в течение года, то скорее всего не сделаете этого уже никогда. Такие вещи крадут вашу энергию, хорошее настроение и захламляют ваше пространство.
Устаревшая одежда
Возьмите в привычку раз в год делать ревизию в шкафу. По советам специалистов по фен-шую, вещь должна исчезнуть из шкафа, если вы ни разу ее за год не надели.
Не храните платья студенческих лет или любимые блузки, которые дороги вам как память о бурной юности.
Забудьте о джинсах, которые лежат на полке третий год и жду, когда вы поправитесь или похудеете. Отдайте их на благотворительность.
Ненужные бумаги
Чеки, листовки, каталоги еды, газеты, салфетки, инструкции – все это захламляет ваше пространство и ваш дом. Переберите все эти бумажки и поймете, что 99% - это мусор.
Соберите все эти бумаги по дому – в вазочках, в прихожей, в письменном столе, по сумкам. Отправляйте их в макулатуру или на помойку.
Когда-нибудь пригодится
Неудачные подарки от коллег, сувениры на память, предметы интерьера, которые оказались неудачными – все это вам не нужно и только занимает место в вашем доме.
Тут также можно использовать правило одного года. Если вы не нашли этим вещам применение и не стали пользоваться – смело избавляйтесь.
Вещи для будущего
Вы купили самоучитель по немецкому языку и ни разу к нему не притронулись? Или подруга вам подарила платье, которое на размер больше или меньше?
Такие предметы вам напоминают о нереализованных планах и крадут ваше хорошее настроение.
Если за год вы не применили эти предметы по назначению, то они вам не нужны. Оставляйте только то, что вызывает у вас улыбку и приятные воспоминания.
Просроченные продукты
Испорченные продукты мы выбрасываем сразу же, но порой на наших полках и в холодильниках застревают бутылочка, баночки или упаковки каких-то продуктов, которые еще вполне прилично выглядят.
Проверьте срок годности у таких продуктов, перетрусите аптечку и смело выбрасывайте то, что уже давно застряло в вашей жизни.
Куда можно отправить ненужные вещи
Самый простой способ – сложить в пакеты и отнести к мусорным бакам. Часть предметов можно отправить на переработку. Поищите рядом с домом пункты приема пластика, макулатуры, стекла.
Одежду, обувь, аксессуары – можно отдать на благотворительность. Пункты приема таких вещей есть в каждом городе. Хорошие вещи можно отдать за символическую плату в магазины секонд-хендов.
Хорошим вариантом избавления от вещей стали гаражные распродажи. Они бывают домашние – о таких сообщают среди знакомых и друзей. А бывают большие, в виде ярмарок.
Еще один вариант – продайте ненужные вещи через интернет-сайты или в тематических группах. Можно предложить их отдать бесплатно или за символическую плату – заберут очень быстро.
Напомним, ранее мы писали о том, какие необычные новогодние традиции существуют в разных странах мира.
А также рассказывали о том, как красиво и правильно сервировать стол на праздники.