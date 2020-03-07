Зима зацепилась за горы: в сети показали впечатляющие снимки заснеженных Карпат

Карпаты все еще покрыты снегом, холодная хватка зимы не хочет ослабевать несмотря на то, что большая часть территории Украины уже греется под теплыми лучами весеннего солнца. Об этом в социальной сети Facebook сообщает "Черногорский горный поисково-спасательный пост".

Температура воздуха, согласно данным термометра, застыла на отметке минус 4 градуса по Цельсию, дует восточный ветер, скорость которого составляет 2-3 метра в секунду.

Карпаты в снегу (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

"По состоянию на 9:20, 7 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -4 ° С, ветер восточный 2−3 м/с", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 5 и 6 марта температура воздуха составляла минус 7 градусов, что холоднее чем сегодня. Исходя из этого, можно сделать вывод, что зима, хоть и уходит, однако в некоторых регионах все еще задерживается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о значительном снеге. Снег был зафиксирован в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 6 утра местами наблюдается снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см). Средняя температура воздуха +4...+7, в западной части -2...+2.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.