ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Карпатах на выходных возможен сход лавин

Новости » Общество     07.03.2020 - 09:21
В Карпатах на выходных возможен сход лавин
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах сохранится 3 уровень опасности

На выходных, 7-8 марта, в Карпатах ожидается высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о значительном снеге. Снег был зафиксирован в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 6 утра местами наблюдается снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см). Средняя температура воздуха +4...+7, в западной части -2...+2.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.

В Карпатах сегодня ожидается лавинная опасность Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах
Новости Украины КарпатылавинаГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь