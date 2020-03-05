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Снег до 10 см, дожди и туман: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество     05.03.2020 - 08:38
Снег до 10 см, дожди и туман: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Значительный снег в Карпатах будет ночью

Погода в Украине 5 марта резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение и значительный снег в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, значительный снег в Карпатах будет ночью.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 марта ночью в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщалось, что по состоянию на 6 утра местами снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см), местами дождь, в Волынской, Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях, в Киевской и Сумской области туман; на остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха +4+7, в западной части -2+2.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное.

На большинстве перевальных участках дорог местами снег, на Абранском и Яблунецком (Закарпатская область) дождь.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в четверг в Украине будет тепло, потепление до +17. А в пятницу похолодает.

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