Зима снова вернется: синоптики изменили прогноз погоды на начало февраля

Погода в Украине в феврале готовит немало сюрпризов и несмотря на теплый январь и декабрь, зима еще может развернуться во всей красе в последний месяц. Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине после 5 февраля. Также во многих областях страны пройдут сильные снегопады.

В среду, 5 февраля, в Украине резко опустится температура воздуха. Ночью на востоке и в центральных областях ожидается от 0 до -2 градусов, на севере и в западных областях от -2 до -4 градусов. На юге от +1 до +5 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, в южных областях от +3 до +5. Сильными снегопадами накроет всю восточную и южную часть страны. На севере будет сухо, а в западных областях пройдет мокрый снег, местами снег с дождем.

Карта погоды на 5 февраля

В четверг, 6 февраля, осадки пройдут только на юге и востоке страны – мокрый снег и сильные снегопады. На остальной территории страны будет сухо, но мороз станет намного сильнее.

На западе Украины ночью температура опустится до -4 -7 градусов, в северных областях до -8 градусов, на юге -1 -3 градуса, на востоке до -5 градусов. В Киеве до -5 -7 градусов.

Днем в большинстве областей температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до 0.

Карта погоды на 6 февраля

Тем временем, в воскресенье, 2 февраля, в Украине будет тепло, но дождливо. Дожди пройдут по всей территории Украины, в западных областях возможны ливни.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3 градусов на востоке и севере стране, в центре, и южных областях от +3 до +5 градусов. На западе +3 +6 градусов.

Дневная температура воздуха составит на востоке страны +6 +9 градусов, в западных областях, в центральных и на севере от +7 до +10 градусов, на юге потеплеет до +11 +15 градусов.

В Киеве 2 февраля ожидается дождь в течение дня и ночи. Температура воздуха будет колебаться от +3 +5 градусов в ночные часы, +7 +9 градусов в дневные.

Карта погоды на 2 февраля