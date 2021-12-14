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Зима в вагоне: в сети показали снегопад в поезде Укрзализныци

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 16:41
Зима в вагоне: в сети показали снегопад в поезде Укрзализныци Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця оскандалилась из-за снега в поезде
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця в очередной раз попала в скандал из-за состояния поездов. Так в одном из вагонов поезда Лисичанск-Ужгород тамбур засыпало снегом.

Об этом сообщают "Новини live" на своей Telegram-странице.

"В тамбуре одного из вагонов поезда № 046 "Лисичанск - Ужгород" заметили замечательную зимнюю картину - все засыпало снегом. Наверное, это специальная услуга для скучающих по снегу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Украине сейчас холодная и сырая погода без солнца. При этом в западных областях есть снег. В остальной части страны наблюдается мокрый снег с дождем.

Напомним, во время движения поезда Укрзализныци на полном ходу были открыты двери, несмотря на то, что на улице температура около нуля, и даже ниже.

В комментариях под видео украинцы высмеивают очередной сервис от Укрзализныци. По их словам, подобная ситуация является типичной для поездов такого типа.

Мы также писали о том, что Укрзализныця взялась за капремонт вагонов. Это позволит продлить срок их эксплуатации как минимум на 14 лет. До конца 2021 года должны быть отремонтированы 15 вагонов-трансформеров.

В составах поменяют интерьер салона, сделают новые окна, будут туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, индивидуальный кондиционер.

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Укрзализныця скандал
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