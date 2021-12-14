Зима в вагоне: в сети показали снегопад в поезде Укрзализныци

Укрзализныця в очередной раз попала в скандал из-за состояния поездов. Так в одном из вагонов поезда Лисичанск-Ужгород тамбур засыпало снегом.

Об этом сообщают "Новини live" на своей Telegram-странице.

"В тамбуре одного из вагонов поезда № 046 "Лисичанск - Ужгород" заметили замечательную зимнюю картину - все засыпало снегом. Наверное, это специальная услуга для скучающих по снегу", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что в Украине сейчас холодная и сырая погода без солнца. При этом в западных областях есть снег. В остальной части страны наблюдается мокрый снег с дождем.