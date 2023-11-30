Зима в Украине 2023-2024: куда придут лютые морозы, а где будет "по-летнему"

Зима в Украине хоть и не началась календарно, но уже вступила в свои права. Так, недавно холодная непогода накрыла чуть ли не все регионы нашего государства. Однако, учитывая изменения климата на планете, не вся зима будет именно такой.

При подготовке материала использовались источники: прогноз метеоролога и кандидата географических наук Игоря Кибальчича для Meteoprog, комментарий заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух для NV.

Какой будет зима 2023-2024

Прежде всего, стоит отметить, что прогнозы погоды на длительный срок обычно говорят о средних значениях определенного показателя в течение этого времени. Также несмотря на то, что изменение климата продолжается уже несколько десятилетий и зимы в Украине стали мягче, морозы и снег все равно будут.

На фоне изменений в мировой погоде в Украине в течение зимы можно будет наблюдать кратковременные похолодания со снижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля по Цельсию, в северных, восточных, западных областях нашей страны и в Карпатском регионе возможно и до минус 25 градусов.

Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы, а также в конце первой декады декабря.

"Средняя зимняя температура в нашей стране, скорее всего, превысит норму на 0,7-2,0 градуса. Причем, в южных и восточных областях вероятность теплого сценария значительно выше", - пишет Игорь Кибальчич.

Что касается снегопадов, то они тоже будут в Украине. Но вряд ли снежный покров продержится все три месяца. Кроме того, за последнее время увеличилось количество циклонов.

Украина будет часто попадать в теплые сектора атлантических и южных циклонов, поэтому подавляющая часть осадков будет в жидком виде, убежден метеоролог.

Прогноз погоды по месяцам.

По словам Веры Балабух, декабрь 2023 года может быть на два-три градуса теплее последних десятилетий. Поэтому в первый месяц зимы температура может чаще быть "плюсовой".

Такая же тенденция ожидается и в январе и феврале 2024 года. Они могут стать на два градуса теплее климатической нормы.

В феврале, как и в декабре, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

Погода в декабре 2023

Погодный ресурс Meteoprog говорит, что температура в декабре не будет опускаться ниже четырех градусов. А в конце месяца украинцев ждет плато потепления. В течение декабря также будут небольшие осадки.

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А вот прогноз погоды от AccuWEather говорит об обратном. Несмотря на большое количество солнечных дней, температура может опуститься до восьми градусов мороза.

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Приметы для определения погоды