Зима в Украине 2023-2024: куда придут лютые морозы, а где будет "по-летнему"
Зима в Украине хоть и не началась календарно, но уже вступила в свои права. Так, недавно холодная непогода накрыла чуть ли не все регионы нашего государства. Однако, учитывая изменения климата на планете, не вся зима будет именно такой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, к каким погодным условиям следует готовиться украинцам зимой.
При подготовке материала использовались источники: прогноз метеоролога и кандидата географических наук Игоря Кибальчича для Meteoprog, комментарий заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух для NV.
Какой будет зима 2023-2024
Прежде всего, стоит отметить, что прогнозы погоды на длительный срок обычно говорят о средних значениях определенного показателя в течение этого времени. Также несмотря на то, что изменение климата продолжается уже несколько десятилетий и зимы в Украине стали мягче, морозы и снег все равно будут.
На фоне изменений в мировой погоде в Украине в течение зимы можно будет наблюдать кратковременные похолодания со снижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля по Цельсию, в северных, восточных, западных областях нашей страны и в Карпатском регионе возможно и до минус 25 градусов.
Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы, а также в конце первой декады декабря.
"Средняя зимняя температура в нашей стране, скорее всего, превысит норму на 0,7-2,0 градуса. Причем, в южных и восточных областях вероятность теплого сценария значительно выше", - пишет Игорь Кибальчич.
Что касается снегопадов, то они тоже будут в Украине. Но вряд ли снежный покров продержится все три месяца. Кроме того, за последнее время увеличилось количество циклонов.
Украина будет часто попадать в теплые сектора атлантических и южных циклонов, поэтому подавляющая часть осадков будет в жидком виде, убежден метеоролог.
Прогноз погоды по месяцам.
По словам Веры Балабух, декабрь 2023 года может быть на два-три градуса теплее последних десятилетий. Поэтому в первый месяц зимы температура может чаще быть "плюсовой".
Такая же тенденция ожидается и в январе и феврале 2024 года. Они могут стать на два градуса теплее климатической нормы.
В феврале, как и в декабре, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.
Погода в декабре 2023
Погодный ресурс Meteoprog говорит, что температура в декабре не будет опускаться ниже четырех градусов. А в конце месяца украинцев ждет плато потепления. В течение декабря также будут небольшие осадки.
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А вот прогноз погоды от AccuWEather говорит об обратном. Несмотря на большое количество солнечных дней, температура может опуститься до восьми градусов мороза.
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Приметы для определения погоды
- В ноябре часто идет снег, то зима будет короткой, а весна - ранней.
- Если до поздней осени с деревьев не опадают листья, то зима будет снежной.
- Если первый снег выпал на теплую землю и сразу растаял, то зима будет мягкой.
- В конце ноября деревья стоят в листьях, это к сильным морозам после Нового года.
- Если первый снег выпал в ветреную погоду и быстро растаял, то зиму ждать еще долго.
- Если первый снег выпал ночью, то он пролежит долго, а если днем - быстро растает.
- Ноябрьский первый снег означает, что зима будет снежной и морозной, но весна придет рано.
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