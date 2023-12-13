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Комаровський назвав три головні вітаміни, які потрібні людям похилого віку взимку

Середа 13 грудня 2023 09:47
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Комаровський назвав три головні вітаміни, які потрібні людям похилого віку взимку Фото: Доктор Комаровський розповів про переломи (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Комаровський

В Україні у розпалі зима, а з нею і ожеледиця на дорогах. Літні люди дуже вразливі і часто травмуються на льоду.

Як застерегти переломи кінцівок, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео в Instagram доктора Комаровського.

Харчування для людей похилого віку для профілактики переломів

Комаровський повідомив, що дуже важливим моментом для профілактики переломів є харчування. Є три найважливіші харчові дефіцити, які провокують травми. До них відноситься дефіцит білка, дефіцит кальцію та вітаміну D.

"Кальцію потрібно 1200 мг щодня, вітаміну D потрібно 800 одиниць на добу. Робіть, будь ласка, правильні висновки", - сказав Комаровський.

Для всіх переломів характерні:

  • різкий біль при будь-яких рухах та навантаженнях
  • зміна положення та форми кінцівки
  • укорочення кінцівки
  • порушення функцій кінцівки
  • набряклість та синець у зоні перелому

Раніше Комаровський назвав продукти, які зроблять ваше серце здоровим.

Також Комаровський пояснив чому діти постійно кашляють.

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Доктор Комаровский