Комаровський назвав продукти, які зроблять ваше серце здоровим

Що потрібно їсти для здоров'я серця (колаж: РБК-Україна)

Нещодавнє дослідження в "Європейському журналі серця" показало, що розвиток захворювань серцево-судинної системи в молодих людей спричиняє саме дефіцит певних груп продуктів.

Які з них потрібно додати до свого раціону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Комаровського.