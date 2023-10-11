Комаровський пояснив, чому діти постійно кашляють: є дві причини
Дитина, яка кашляє - це постійне явище особливо у дитячих колективах. Відомий експерт, Євген Комаровський розповів, чому так відбувається.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію медика в Instagram.
Чому діти постійно кашляють
За словами медика, є лише дві причини кашлю. Перша, це недостатня вологість повітря, яким дитина дихає.
"Чим сухіше і тепліше, тим більший вплив повітря на слизові оболонки, вони пересихають, там утворюються грудочки слизу і дитина постійно кашляє", - пояснив лікар.
А друга причина - це масове захоплення батьків відхаркувальними засобами.
"Варто дитині кашлянути - мати мчить в аптеку купувати відхаркувальний засіб, їй її дають. А що вона робить? Збільшує кількість мокротиння", - повідомив медик.
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