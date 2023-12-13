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Комаровский назвал три главных витамина, которые нужны пожилым людям зимой

Среда 13 декабря 2023 09:47
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Комаровский назвал три главных витамина, которые нужны пожилым людям зимой Фото: Доктор Комаровский рассказал о переломах (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Комаровский

В Украине в разгаре зима, а с ней и гололед на дорогах. Пожилые люди очень уязвимы и очень часто травмируются на льду.

Как предостеречь переломы конечностей, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram доктора Комаровского.

Питание для пожилых людей для профилактики переломов

Комаровский сообщил, что очень важным моментом для профилактики переломов является питание. Есть три важнейших пищевых дефицита, которые провоцируют травмы. К ним относится дефицит белка, дефицит кальция и витамина D.

"Кальция нужно 1200 мг ежедневно, витамина D нужно 800 единиц в сутки. Делайте, пожалуйста, правильные выводы", - сказал Комаровский.

Для всех переломов характерны:

  • резкая боль при любых движениях и нагрузках
  • изменение положения и формы конечности
  • укорочение конечности
  • нарушение функций конечности
  • отечность и синяк в зоне перелома

Ранее Комаровский назвал продукты, которые сделают ваше сердце здоровым.

Также Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют.

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Доктор Комаровский