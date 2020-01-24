Зима придет весной: синоптики дали пугающий прогноз

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине может резко измениться с приходом марта

Погода в Украине весной 2020 года может неприятно удивить жителей страны, которые расслабились после аномально теплой зимы. Ряд синоптиков утверждает, что морозы все же нагрянут в страну уже в конце февраля - начале марта 2020 года.

Так, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина весны 2020 года будет невероятно холодной, а в мае украинцев ждет засуха.

Морозы, по мнению синоптика, будут держаться до средины марта. Позже наступит потепление, но несущественное. Такая тенденция сохранится и в апреле - второй месяц весны будет холодным и сырым.

Лишь к концу апреля придет теплая и ясная погода. Май же принесет засуху и жару.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - больше двух недель без осадков", - отметил Горбань.

А вот июнь и июль смогут компенсировать дефицит осадков. В первый и второй месяц лета, по мнению синоптика, будут часто идти дожди, которые принесут в Украину легкую прохладу.

Еще один народный синоптик Владимир Деркач считает, что морозы начнутся в Украине в конце февраля после потепления и "быстрой весны" во второй декаде месяца.

"Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода - будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", - резюмировал он.