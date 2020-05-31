Зима отступать не планирует: Карпаты засыпало снегом, невероятные фото

Карпаты засыпало снегом (фото: pixabay)

В сети появились красивые фото заснеженных склонов Карпат

Карпаты засыпало снегом 31 мая. В сети появились необычные снимки горных склонов с белоснежными покровами на фоне туманного неба. Снимки разместили на Facebook-странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".

С погодой в Украине творится что-то невообразимое. В Киеве и отдельных областях Украины она является потенциально опасной из-за осадков, гроз и сильных порывов ветра. А в Карпаты тем временем внезапно вернулась зима.

"Внимание! Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный, 14-15 м/с. Порывы до 20. Температура воздуха -4°С", - написано в сообщении.

Карпаты засыпало снегом - красивые фото

Вчера погодные условия были не намного лучше. Отмечается также, что на протяжении нескольких последних дней в Карпатах замечают такое атмосферное явление как туман.

"По состоянию на 08:00 30.05.2020 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Температура воздуха -1°С", - указано в посте.

Карпаты засыпало снегом - красивые фото

Напомним, что киевлян предупредили об опасности и попросили воздержаться от дальних поездок.

Мы писали, что на территорию Украины снова надвигается циклон, который принесет сильные осадки и влажность.

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Автор: Дарья Русина