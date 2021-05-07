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Зима отступает: в Карпатах стартовала настоящая весна (фото)

Автор: Людмила Жукова

Зима наконец-то начинает покидать Украину. Так, в начале мая, в горах Карпат начал таять снег, а температура воздуха значительно повысилась. Из-за оттепели в горах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 16 м/с. Температура воздуха -1градус", - сказано в сообщении под фото.

В Карпатах начал таять снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Украинские синоптики предупреждают в это же время о движущемся похолодании. Погода в Украине в ближайшие дни ожидается прохладная из-за влияния холодного атмосферного фронта циклона Грегор (GREGOR), и на большей части территории страны пройдут осадки. Кроме того, прогнозируются сильные порывы ветра.

Предупреждаем, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Как мы ранее сообщали, после майских праздников в Украину придет потепление.

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