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Зима відступає: у Карпатах стартувала справжня весна (фото)

Автор: Людмила Жукова

Зима нарешті починає залишати Україну. Так, на початку травня, в горах Карпат почав танути сніг, а температура повітря значно підвищилася. Через відлигу в горах оголошена сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 16 м/с. Температура повітря- 1градус", - сказано в повідомленні під фото.

У Карпатах почав танути сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Українські синоптики попереджають водночас про похолодання. Погода в Україні найближчими днями очікується прохолодна через вплив холодного атмосферного фронту циклону Грегор (GREGOR), і на більшій частині території країни пройдуть опади. Крім того, прогнозуються сильні пориви вітру.

Попереджаємо, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 Рівень).

Як ми раніше повідомляли, після травневих свят в Україну прийде потепління.

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