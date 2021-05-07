Зима відступає: у Карпатах стартувала справжня весна (фото)

Зима нарешті починає залишати Україну. Так, на початку травня, в горах Карпат почав танути сніг, а температура повітря значно підвищилася. Через відлигу в горах оголошена сніголавинна небезпека.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 16 м/с. Температура повітря- 1градус", - сказано в повідомленні під фото.
Українські синоптики попереджають водночас про похолодання. Погода в Україні найближчими днями очікується прохолодна через вплив холодного атмосферного фронту циклону Грегор (GREGOR), і на більшій частині території країни пройдуть опади. Крім того, прогнозуються сильні пориви вітру.
Попереджаємо, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 Рівень).
Як ми раніше повідомляли, після травневих свят в Україну прийде потепління.