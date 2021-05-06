После майских праздников в Украину придет потепление

На следующей неделе 14-15 мая ожидаются сильные магнитные бури , стоит быть внимательными к переменам в самочувствии.

Упорядоченный погодный хаос из нашествия циклонов и антициклонов продолжается. С 8 мая температура воздуха в Украине то понижается, то повышается, давление растет, с субботы до воскресенья значительно - на 8-10 единиц в течение суток. Метеозависимым людям необходимо в дни резкого изменения погоды обязательно контролировать артериальное давление.

В субботу, 8 мая, по прогнозу Sinoptik.ua , дожди в Украине пройдут почти на всей территории, кроме запада и частично центра страны. Дожди будет сопровождать ветер западных направлений с порывами до 9 м/сек.

В воскресенье - в День матери и День победы над нацизмом во Второй мировой войне - дожди прекратятся везде, кроме Крыма и частично восточных областей. В этот день будет преимущественно солнечно, с незначительной облачностью. Максимальная дневная температура 9 мая ожидается на уровне +18 в Закарпатье, минимальная +13 - в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.

К понедельнику потеплеет еще на несколько градусов: максимальная дневная температура +25 в Закарпатье, минимальная +13 в Донецкой области.

Следующая неделя характеризуется стойким повышением температуры воздуха, омрачат потепление сильные магнитные бури 14-15 мая.

Наши предки вели свой достаточно точный метеорологический календарь по приметам, и о погоде в мае говорили "Май холодный - не будешь голодный". И если глобальное потепление отменяется, то это неплохо.

На западе страны в субботу ожидается похолодание, днем + 11...+ 13, сильный ветер, с порывами до 9 м/сек. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях - дожди. 9 мая потеплеет до +18, 10 мая - до +22. Температура воды в реке Тисе возле Рахова +4.

В южных областях 8 мая будет лить дождь, возможны порывы ветра до 8 м/сек. 9-10 мая погода наладится, ожидается преимущественно ясное небо, днем до +18. Температура воды в Черном море возле Одессы +13. Возле Кирилловки Азовское море прогреется до +14.

На востоке страны дожди пройдут 8 мая. В воскресенье, 9 мая, непогода будет бушевать в Донецкой и Луганской областях. Неделя начнется с потепления до +17, небо будет ясным почти везде, но в Луганской области солнца будет немного.

В центральной и северной части страны 8 мая прохладно, +12...+14 днем, дожди, юго-западный ветер до 7 м/сек. 9-10 мая активное потепление, ясная погода, в понедельник ожидаются комфортные +17...+ 18, без осадков.

В Киеве в субботу, 8 мая, прохладно, дневная температура +12, ветер западный до 8 м/сек. 9 мая ненамного теплее, днем +14, но дожди прекратятся и солнца будет больше. Настоящее тепло придет на следующей неделе, в понедельник будет +17, легкий ветерок. Температура воды в Днепре +11.