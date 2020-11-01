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Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

Закарпатье, Воскресенье 01 ноября 2020 13:12
Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)
В Западной Украине 1 ноября пошел снегопад (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Как сообщается, пользователи сети публикуют фото одного из первых в году снегопадов

В нескольких областях Западной Украины 1 ноября выпал снег. Снежное покрывало накрыло еще не до конца спящую природу: под сугробами видны зеленые растения и даже грибы. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео первого снега в Карпатах и снежного покрова в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

"Дары ноября. Sadyba_smotrych (Ивано-Франковская область)", - отмечается в комментарии к фотографии заснеженного гриба на странице "Украинский контент" в Facebook.

Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

В Западной Украине 1 ноября пошел снегопад (фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent)

Также на видео попали кадры заснеженного курорта Драгобрат. Рассветное солнце и удачный ракурс дополнительно украсили заснеженную природу. Видео опубликовал один из пользователей, которому удалось стать свидетелем чарующего зрелища.

Также появилась официальная информация о погоде и ситуации в Закарпатье на утро 1 ноября на странице "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" в Facebook.

"По состоянию на 6:50, 01.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5 6 м / с., Температура воздуха -6°С" – говорится в сообщении.

Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

В Западной Украине 1 ноября пошел снегопад (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Также в сети показали чарующие виды заснеженных лесов.

Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

Дары ноября: Западную Украину накрывает снегопад (фото, видео)

Заснеженный лес (фото: facebook.com/Marta Dzinko)

Ранее сообщалось, что синоптики обновили прогноз на ноябрь, который обещает аномальную погоду.

Также мы писали о том, что украинцам пообещали еще одно бабье лето, после которого ударят морозы.

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