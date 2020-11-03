Зима в листопаді: регіон України засипає пухнастим снігом (фото)

Карпати засипало снігом (фото: pixabay.com)

З 30 жовтня в Карпатах випав перший сніг

Карпати засипало снігом ще в жовтні, але з настанням третього місяця осені опади в горах тривають. Так, з 1 листопада сніговий покрив вкрив не тільки Карпати, але й Івано-Франківську область. На момент 3 листопада температура повітря в горах від - 3 до - 6 градусів морозу.

Туристи і місцеві жителі з задоволенням діляться в соцмережах своїми фотографіями першого снігу сезону 2020-2021.

На знімках ми можемо побачити, як красиво блищать білосніжні опади і як бездоганно вони контрастують з блакитним небом.

В Карпатах лежить чудовий сніг (фото: apostrophe.ua)

Зазначимо, що синоптики одноголосно повідомляють про подальше похолодання в Україні. Так, 3 листопада на Заході обіцяють мокрий сніг і температуру 0 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь в 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.

Також ми писали, що синоптики розповіли, чи чекати українцям снігу в листопаді 2020 року.