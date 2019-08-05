Зима летом: под Киевом выпал снег (фото)

Под Киевом 5 августа выпал снег. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Лаврентий Царук. Он и опубликовал фотографию аномального явления летом. По его словам, людям стоит задуматься об экологии и проблеме глобального потепления, так как ничем хорошим это не закончится.

Мужчина сообщил, что снег выпал недалеко от его дачи, которая находится в Киевской области.

"Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится! В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути- хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!" - написал Лаврентий Царук.

Скриншот поста (facebook.com/lavrentiy.tsaruk)

Пользователи в комментариях у украинца поделились своими эмоциями по поводу снега, выпавшего летом. Люди не верят, что такое могло произойти и спрашивают, где именно выпали осадки.

А когда это случилось ? 5 августа 2019 года?

Сегодня, 2 часа назад.

Где именно это произошло?

Граница Киевской и Житомирской области, Житомирское направление.

Скриншот комментариев (facebook.com/lavrentiy.tsaruk)

Как мы ранее сообщали, в Киеве 29 июля прошел сильнейший ливень. Он затопил не только центральные улицы, но и спальные районы.

Кстати, на любимом украинцами курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильнейший шторм. Туда дошел циклон, который принес в Украину сильные дожди.