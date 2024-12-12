Зима в Буковелі: скільки коштує житло, їжа і катання на лижах

Відкриття сезону в "Буковелі"

12 грудня "Буковель" відкриває сезон катання на лижах. З цього дня працюватимуть схили 7А, 2С, В, 5А, 5В, D, 12В.

А також відвідувачі зможуть скористатися такими витягами: 7, 2R, 5, 12.

До відкриття готують витяг 1 і схил 1С.

У "Буковелі" поступово готують відкриття всі схили та витяги (фото: instagram.com/bukovel)

Скільки коштує катання на лижах, спорядження та навчання

Вартість на ski-паси (електронний абонемент на підйомники) залежить від сезону.

Низький сезон (з 12 до 18 грудня та з 17 березня до кінця сезону):

1 підйом - 350 гривень, 250 гривень (пільговий), 700 гривень (VIP)

перша половина дня (з 08:30 до 13:30) - 800 гривень, 550 гривень (пільговий), 1 660 гривень (VIP)

друга половина дня (з 11:30 до 16:30) - 850 гривень, 600 гривень (пільговий), 1 770 гривень (VIP)

вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) - 400 гривень, 300 гривень (пільговий), 800 гривень (VIP)

Якщо ви розглядаєте придбання абонемента (катання з 8:30 до 19:30), то в низький сезон знижка починається при купівлі від трьох днів.

Високий сезон (з 19 грудня по 1 січня та з 7 січня по 16 березня):

1 підйом - 400 гривень, 300 гривень (пільговий), 800 гривень (VIP)

перша половина дня (з 08:30 до 13:30) - 1 350 гривень, 950 гривень (пільговий), 2 700 гривень (VIP)

друга половина дня (з 11:30 до 16:30) - 1 400 гривень, 1 000 гривень (пільговий), 2 800 гривень (VIP)

вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) - 700 гривень, 450 гривень (пільговий), 1 300 гривень (VIP)

Новорічний сезон (з 2 січня по 6 січня):

1 підйом - 500 гривень, 350 гривень (пільговий), 1 000 гривень (VIP)

перша половина дня (з 08:30 до 13:30) - 1 750 гривень, 1 250 гривень (пільговий), 3 500 гривень (VIP)

друга половина дня (з 11:30 до 16:30) - 1 800 гривень, 1 250 гривень (пільговий), 3 600 гривень (VIP)

вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) - 850 гривень, 600 гривень (пільговий), 1 700 гривень (VIP)

Вартість ski-пасів залежно від сезону та часу доби (скриншот)

Важливо: невикористаний ski-пас або його частина на інший день не переноситься. Кошти за невикористаний або частково використаний ski-пас не повертаються.

Ціни на лижне спорядження для дорослих коливаються від 300 до 750 гривень за день. Для дітей - від 250 до 300 гривень за день.

Під час новорічного сезону для дорослих вартість зростає: від 400 до 950 за день; для дітей - від 300 до 400 гривень за день.

На оренду сноубордів розцінки такі:

від 300 до 750 гривень за день для дорослих

від 250 до 300 гривень за день для дітей

від 400 до 950 гривень за день для дорослих (новорічний сезон)

від 300 до 400 гривень за день для дітей (новорічний сезон)

Вартість оренди спорядження для сноубордів (скриншот)

Крім того, для отримання спорядження потрібна грошова застава чи документ, який засвідчує особу.

Скільки коштує проживання в "Буковелі"

Якщо бронювати готель з 19 по 22 грудня неподалік від витягу із включеним сніданком, це обійдеться від 10 500 до 21 000 гривень за три ночі.

У Різдвяний період ціна змінюється: за три ночі з аналогічними умовами доведеться віддати від 8 400 до 18 900 гривень.

Якщо ж ви запланували святкування Нового року в Буковелі, то проживання коштуватиме від 15 000 до 42 000 гривень за три ночі.

Ціни в ресторанах "Буковеля"

На території курорту представлено 21 заклад, серед яких і бари, і кав'ярні, і різні кухні світу. Якщо вам до вподоби автентична локальна кухня, варто завітати до "SALO", "Filvarok", "Бабин Бограч", "KOLYBA", "Фист-фуд "Йо".

Ціни на популярні страви в цих закладах такі:

шашлик зі свинячого ошийка - 655 гривень

бограч зі скоринкою хліба - 375 гривень

мікс українського сала - 295 гривень

банош на вершках з бринзою та шкварками - 375 гривень

борщ із пампушками - 285 гривень

палюшки з лісовими грибами та качкою - 395 гривень

галицький журек - 295 гривень

Дозвілля "Буковелю"

Крім лиж і гастрономічних походів, на курорті можна відвідати етнографічний комплекс "Гуцул Ленд". Тут можна виготовити доріжку на ткацькому верстаті, взяти участь у гуцульському весіллі, відвідати контактний зоопарк, різноманітні майстеркласи тощо.

Тарифи в "Гуцул Ленді":

квиток у будні - 350 гривень

квиток у вихідні - 380 гривень

пільговий квиток у будні - 300 гривень

пільговий квиток у вихідні - 330 гривень

За наявності свідоцтва про народження для дітей до 6 років і посвідчення УБД/військового квитка для військових вхід безкоштовний.

Родельбан - ще одна популярна розвага в Буковелі. Це санна траса довжиною 1 500 метрів. Спуск розпочинається біля верхньої станції підйомника №2.

Розвага коштує 600 гривень за одну особу та 1 000 гривень за тандем. Обмеження у вазі - до 150 кілограмів.

Катання на родельбані (фото: bukovel.com)

Гості курорту також можуть відвідати SPA-центр "VODA club". Тут є всесезонний теплий басейн, чотири джакузі просто неба, кілька видів сауни та соляна печера.

У будні й вихідні абонементи коштують 650 та 750 гривень відповідно за три години. Кожна додаткова година - плюс 100 гривень.

Окремо також можна замовити масаж чи пілінг.