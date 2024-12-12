Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

12 декабря известный горнолыжный курорт "Буковель" начинает работу для любителей активного отдыха и карпатской природы. Уезжая сюда на отдых, у вас уже есть широкий выбор развлечений на разный вкус. "Буковель" известен также своими не бюджетными ценами.
РБК-Украина (проект Styler) разобралось, сколько стоит катание на лыжах, жилье, питание и другие развлечения в "Буковеле".
12 декабря "Буковель" открывает сезон катания на лыжах. С этого дня будут работать склоны 7А, 2С, В, 5А, 5В, D, 12В.
А также посетители смогут воспользоваться следующими подъемниками: 7, 2R, 5, 12.
К открытию готовят подъемник 1 и склон 1С.
В "Буковеле" постепенно готовят открытие все склоны и подъемники (фото: instagram.com/bukovel)
Стоимость на ski-пассы (электронный абонемент на подъемники) зависит от сезона.
Низкий сезон (с 12 по 18 декабря и с 17 марта до конца сезона):
Если вы рассматриваете приобретение абонемента (катание с 8:30 до 19:30), то в низкий сезон скидка начинается при покупке от трех дней.
Высокий сезон (с 19 декабря по 1 января и с 7 января по 16 марта):
Новогодний сезон (со 2 января по 6 января):
Стоимость ski-пассов в зависимости от сезона и времени суток (скриншот)
Важно: неиспользованный ski-пасс или его часть на другой день не переносится. Средства за неиспользованный или частично использованный ski-пасс не возвращаются.
Цены на лыжное снаряжение для взрослых колеблются от 300 до 750 гривен в день. Для детей - от 250 до 300 гривен в день.
Во время новогоднего сезона для взрослых стоимость растет: от 400 до 950 в день; для детей - от 300 до 400 гривен в день.
На аренду сноубордов цены такие:
Стоимость аренды снаряжения для сноубордов (скриншот)
Кроме того, для получения снаряжения требуется денежный залог или документ, удостоверяющий личность.
Если бронировать отель с 19 по 22 декабря неподалеку от подъемника с включенным завтраком, это обойдется от 10 500 до 21 000 гривен за три ночи.
В Рождественский период цена меняется: через три ночи с аналогичными условиями придется отдать от 8 400 до 18 900 гривен.
Если вы запланировали празднование Нового года в Буковеле, то проживание будет стоить от 15 000 до 42 000 гривен за три ночи.
На территории курорта представлено 21 заведение, среди которых и бары, и кофейни, и разные кухни мира. Если вам нравится автентичная локальная кухня, стоит посетить "SALO", "Filvarok", "Бабин Бограч", "KOLYBA", "Фист-фуд "Йо".
Цены на популярные блюда в этих заведениях такие:
Помимо лыж и гастрономических походов на курорте можно посетить этнографический комплекс "Гуцул Ленд". Здесь можно изготовить дорожку на ткацком станке, поучаствовать в гуцульской свадьбе, посетить контактный зоопарк, различные мастер-классы и т. д.
Тарифы в "Гуцул Ленд":
При наличии свидетельства о рождении для детей до 6 лет и удостоверении УБД/военного билета для военных вход бесплатный.
Родельбан - еще одно популярное развлечение в "Буковеле". Это санная трасса длиной 1 500 метров. Спуск начинается у верхней станции подъемника №2.
Развлечение стоит 600 гривен за одного человека и 1 000 гривен за тандем. Ограничение в весе - до 150 килограммов.
Катание на родельбане (фото: bukovel.com)
Гости курорта могут посетить SPA-центр "VODA club". Здесь есть всесезонный теплый бассейн, четыре джакузи под открытым небом, несколько видов сауны и соляная пещера.
В будние и выходные абонементы стоят 650 и 750 гривен соответственно за три часа. Каждый дополнительный час - плюс 100 гривен.
Отдельно можно заказать массаж или пилинг.
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При написании материала использовали источники: сайт и социальные сети "Буковеля", Instagram-страница "Гуцул Лэнду", социальные сети ресторанов.