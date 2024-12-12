Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

Открытие сезона в "Буковеле"

12 декабря "Буковель" открывает сезон катания на лыжах. С этого дня будут работать склоны 7А, 2С, В, 5А, 5В, D, 12В.

А также посетители смогут воспользоваться следующими подъемниками: 7, 2R, 5, 12.

К открытию готовят подъемник 1 и склон 1С.

В "Буковеле" постепенно готовят открытие все склоны и подъемники (фото: instagram.com/bukovel)

Сколько стоит катание на лыжах, снаряжение и обучение

Стоимость на ski-пассы (электронный абонемент на подъемники) зависит от сезона.

Низкий сезон (с 12 по 18 декабря и с 17 марта до конца сезона):

1 подъем - 350 гривен, 250 гривен (льготный), 700 гривен (VIP)

первая половина дня (с 08:30 до 13:30) - 800 гривен, 550 гривен (льготный), 1 660 гривен (VIP)

вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) - 850 гривен, 600 гривен (льготный), 1 770 гривен (VIP)

вечернее катание (с 15:00 до 19:30) - 400 гривен, 300 гривен (льготный), 800 гривен (VIP)

Если вы рассматриваете приобретение абонемента (катание с 8:30 до 19:30), то в низкий сезон скидка начинается при покупке от трех дней.

Высокий сезон (с 19 декабря по 1 января и с 7 января по 16 марта):

1 подъем - 400 гривен, 300 гривен (льготный), 800 гривен (VIP)

первая половина дня (с 08:30 до 13:30) - 1 350 гривен, 950 гривен (льготный), 2 700 гривен (VIP)

вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) - 1 400 гривен, 1 000 гривен (льготный), 2 800 гривен (VIP)

вечернее катание (с 15:00 до 19:30) - 700 гривен, 450 гривен (льготный), 1 300 гривен (VIP)

Новогодний сезон (со 2 января по 6 января):

1 подъем - 500 гривен, 350 гривен (льготный), 1 000 гривен (VIP)

первая половина дня (с 08:30 до 13:30) - 1 750 гривен, 1 250 гривен (льготный), 3 500 гривен (VIP)

вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) - 1 800 гривен, 1 250 гривен (льготный), 3 600 гривен (VIP)

вечернее катание (с 15:00 до 19:30) - 850 гривен, 600 гривен (льготный), 1 700 гривен (VIP)

Стоимость ski-пассов в зависимости от сезона и времени суток (скриншот)

Важно: неиспользованный ski-пасс или его часть на другой день не переносится. Средства за неиспользованный или частично использованный ski-пасс не возвращаются.

Цены на лыжное снаряжение для взрослых колеблются от 300 до 750 гривен в день. Для детей - от 250 до 300 гривен в день.

Во время новогоднего сезона для взрослых стоимость растет: от 400 до 950 в день; для детей - от 300 до 400 гривен в день.

На аренду сноубордов цены такие:

от 300 до 750 гривен в день для взрослых

от 250 до 300 гривен в день для детей

от 400 до 950 гривен в день для взрослых (новогодний сезон)

от 300 до 400 гривен за день для детей (новогодний сезон)

Стоимость аренды снаряжения для сноубордов (скриншот)

Кроме того, для получения снаряжения требуется денежный залог или документ, удостоверяющий личность.

Сколько стоит проживание в "Буковеле"

Если бронировать отель с 19 по 22 декабря неподалеку от подъемника с включенным завтраком, это обойдется от 10 500 до 21 000 гривен за три ночи.

В Рождественский период цена меняется: через три ночи с аналогичными условиями придется отдать от 8 400 до 18 900 гривен.

Если вы запланировали празднование Нового года в Буковеле, то проживание будет стоить от 15 000 до 42 000 гривен за три ночи.

Цены в ресторанах "Буковеля"

На территории курорта представлено 21 заведение, среди которых и бары, и кофейни, и разные кухни мира. Если вам нравится автентичная локальная кухня, стоит посетить "SALO", "Filvarok", "Бабин Бограч", "KOLYBA", "Фист-фуд "Йо".

Цены на популярные блюда в этих заведениях такие:

шашлык из свиного ошейка - 655 гривен

бограч с корочкой хлеба - 375 гривен

микс украинского сала - 295 гривен

банош на сливках с брынзой и шкварками - 375 гривен

борщ с пампушками - 285 гривен

палюшки с лесными грибами и уткой - 395 гривен

галицкий журек - 295 гривен

Досуг "Буковеля"

Помимо лыж и гастрономических походов на курорте можно посетить этнографический комплекс "Гуцул Ленд". Здесь можно изготовить дорожку на ткацком станке, поучаствовать в гуцульской свадьбе, посетить контактный зоопарк, различные мастер-классы и т. д.

Тарифы в "Гуцул Ленд":

билет в будни - 350 гривен

билет в выходные - 380 гривен

льготный билет в будни - 300 гривен

льготный билет в выходные - 330 гривен

При наличии свидетельства о рождении для детей до 6 лет и удостоверении УБД/военного билета для военных вход бесплатный.

Родельбан - еще одно популярное развлечение в "Буковеле". Это санная трасса длиной 1 500 метров. Спуск начинается у верхней станции подъемника №2.

Развлечение стоит 600 гривен за одного человека и 1 000 гривен за тандем. Ограничение в весе - до 150 килограммов.

Катание на родельбане (фото: bukovel.com)

Гости курорта могут посетить SPA-центр "VODA club". Здесь есть всесезонный теплый бассейн, четыре джакузи под открытым небом, несколько видов сауны и соляная пещера.

В будние и выходные абонементы стоят 650 и 750 гривен соответственно за три часа. Каждый дополнительный час - плюс 100 гривен.

Отдельно можно заказать массаж или пилинг.