Зима близко. Держите способы очистки батарей перед отопительным сезоном

Скоро в Украине начнется отопительный сезон, который обещает быть очень тяжелым из-за снижения температуры в квартирах. Перед ними важно очистить ваш обогреватель и батарею, чтобы увеличить эффективность отопления.

Эксперт по энергетике рассказал, как легко очистить устройство, пишет Express.

Пыль между панелями радиатора конвектора может препятствовать утечке тепла, что означает, что вашим обогревателям придется больше работать, чтобы нагреть комнату.



Поэтому важно принять правильные меры и тщательно чистить радиаторы и батареи не реже одного раза в год и следить за накоплением пыли.

Сделайте это частью вашей ежедневной или еженедельной уборки.

Если вы хорошо очистите устройство, это поможет сберечь 1-2 градуса тепла.

Как очистить радиатор?

Главное правило - это избавиться от пыли между панелями и за ними.

"Если крышку трудно снять, используйте вместо нее длинную и тонкую щетку для радиатора или тряпку из микрофибры", - советуют эксперты.

Специалист по энергетике рекомендует "пропылесосить или вытереть пыль, а затем протереть влажной тканью".

Если у вас нет пылесоса - вы можете использовать фен для волос, чтобы избавиться от пыли.

Просто направьте насадку фена в верхнюю часть радиатора и включите его на максимальную мощность.

Это должно помочь избавиться от оставшейся пыли внутри и позади радиаторов.

Перед началом не забудьте положить на пол подходящую простыню или полотенце.

После того, как пыль удалена - стоит помыть обогреватель или батарею с помощью мыльного раствора.