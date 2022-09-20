ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зима близко. Держите способы очистки батарей перед отопительным сезоном

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 11:44
Зима близко. Держите способы очистки батарей перед отопительным сезоном Фото: Как подготовить радиатор к холодному сезону (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Скоро в Украине начнется отопительный сезон, который обещает быть очень тяжелым из-за снижения температуры в квартирах. Перед ними важно очистить ваш обогреватель и батарею, чтобы увеличить эффективность отопления.

Эксперт по энергетике рассказал, как легко очистить устройство, пишет Express.

Пыль между панелями радиатора конвектора может препятствовать утечке тепла, что означает, что вашим обогревателям придется больше работать, чтобы нагреть комнату.

Поэтому важно принять правильные меры и тщательно чистить радиаторы и батареи не реже одного раза в год и следить за накоплением пыли.

Сделайте это частью вашей ежедневной или еженедельной уборки.

Если вы хорошо очистите устройство, это поможет сберечь 1-2 градуса тепла.

Как очистить радиатор?

Главное правило - это избавиться от пыли между панелями и за ними.

"Если крышку трудно снять, используйте вместо нее длинную и тонкую щетку для радиатора или тряпку из микрофибры", - советуют эксперты.

Специалист по энергетике рекомендует "пропылесосить или вытереть пыль, а затем протереть влажной тканью".

Если у вас нет пылесоса - вы можете использовать фен для волос, чтобы избавиться от пыли.

Просто направьте насадку фена в верхнюю часть радиатора и включите его на максимальную мощность.

Это должно помочь избавиться от оставшейся пыли внутри и позади радиаторов.

Перед началом не забудьте положить на пол подходящую простыню или полотенце.

После того, как пыль удалена - стоит помыть обогреватель или батарею с помощью мыльного раствора.

Читайте также, что лучше согреет во время перебоев тепла зимой.

Кстати, мы уже писали о том, как выбрать качественную электропростынь, которое согреет холодными зимними ночами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя