"Зігріває" та "не шкодить": у ці популярні міфи про алкоголь вірять всі

Дуже часто люди говорять, що п’ють для того, щоб зігрітись, зняти стрес або побороти втому. Проте в жодній із перерахованих ситуацій алкоголь не допомагає.

Про це повідомила дієтолог Юлія Зубок в Instagram .

Популярні міфи про алкоголь

Вип‘ю, щоб зігрітись

За словами дієтолога, алкоголь розширює судини на поверхні тіла, прилив крові викликає суб’єктивне відчуття тепла. А внутрішні органи в цей час тепло втрачають.

Зокрема, втрата тепла з поверхні шкіри та кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

Алкоголь рятує від депресії

Не варто себе обманювати, адже алкоголь не лікує депресію і не вирішує проблеми. Він лише гальмує стан людини і відповідно короткочасно заспокоює.

Я не п‘ю, лише пиво або вино або вживаю лише "якісний" алкоголь

Дієтолог каже, що алкогольну залежність викликає пиво, вино і дорогий алкоголь. Тому не варто себе обманювати. Якісний алкоголь містить в свому складі - етанол.

"Важливо, не лише, що ви п‘єте, а й скільки", - йдеться у повідомленні.

Я не п‘янію, бо вмію пити

Такі слова можна часто почути від друзів у компанії. Однак, якщо людина п‘є і не п’яніє, то це не означає, що людина вміє пити.

Все тому, що вона має достатню активність ферменту алкогольдегідрогенази, що перетворює алкоголь. Відповідно, здається, що все під контролем, але весь алкоголь який потрапляє в організм перетворюється в токсин - ацетальдегід. А він несе негативні наслідки для організму.

"Відповідно, хто не вміє пити, як кажуть в народі, має меншу кількість ферменту, швидше зупиняється і менше собі шкодить", - додала експерт.

Вагітним алкоголь не шкодить

Алкоголь проникає через плаценту і негативно впливає на плід. Безпечної дози для вагітних немає.

Довгожителі вживали алкоголь і жили 100 років

Поширений міф, що начебто алкоголь подовжує життя, керуючись досвідом довгожителів. Однак, ніхто не знає, як довго і наскільки правильно жили б ровесники довгожителів, якби мали б ідентичні гени й не вживали алкоголь.

Я за кермом, тому п‘ю менше

Таке робити категорично не можна. Будь-яка кількість алкоголю в крові знижує реакцію і погіршує навики водіння.