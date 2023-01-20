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"Согревает" и "не вредит": в эти популярные мифы об алкоголе верят все

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Пятница 20 января 2023 08:08
"Согревает" и "не вредит": в эти популярные мифы об алкоголе верят все В какие мифы об алкоголе верят все (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Очень часто люди говорят, что пьют для того, чтобы согреться, снять стресс или побороть усталость. Однако ни в одной из перечисленных ситуаций алкоголь не помогает.

Об этом сообщила диетолог Юлия Зубок в Instagram.

Популярные мифы об алкоголе

Выпью, чтобы согреться

По словам диетолога, алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, прилив крови вызывает субъективное чувство тепла. А внутренние органы в это время тепло теряют.

В частности, утрата тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.

Алкоголь спасает от депрессии

Не стоит обманывать себя, ведь алкоголь не лечит депрессию и не решает проблемы. Он лишь тормозит состояние человека и, соответственно, кратковременно успокаивает.

Я не пью, только пиво или вино или употребляю только "качественный" алкоголь

Диетолог говорит, что алкогольную зависимость вызывает пиво, вино и дорогой алкоголь. Потому не стоит себя обманывать. Качественный алкоголь содержит в своем составе - этанол.

"Важно, не только что вы пьете, но и сколько", - говорится в сообщении.

Я не пьяню, потому что умею пить

Такие слова можно часто услышаны от друзей в компании. Однако если человек пьет и не пьянеет, то это не значит, что человек умеет пить.

Все потому, что она обладает достаточной активностью фермента алкогольдегидрогеназы, превращающего алкоголь. Соответственно, кажется, что все под контролем, но весь попадающий алкоголь в организм превращается в токсин - ацетальдегид. Он несет негативные последствия для организма.

"Соответственно, кто не умеет пить, как говорят в народе, имеет меньшее количество фермента, скорее останавливается и меньше вредит себе", - добавила эксперт.

Беременным алкоголь не вредит

Алкоголь проникает через плаценту и оказывает негативное влияние на плод. Безопасной дозы для беременных нет.

Долгожители употребляли алкоголь и жили 100 лет

Распространенный миф, будто алкоголь продлевает жизнь, руководствуясь опытом долгожителей. Однако никто не знает, как долго и насколько правильно жили бы ровесники долгожителей, если бы имели идентичные гены и не употребляли алкоголь.

Я за рулем, поэтому пью меньше

Такое делать категорически нельзя. Любое количество алкоголя в крови снижает реакцию и ухудшает навыки вождения.

Ранее мы сообщали, что происходит с человеческим организмом после маленькой дозы алкоголя.

Также мы писали, чем можно заменить алкоголь в рецептах.

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