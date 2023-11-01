Зігріє у холодні дні. Рецепт неперевершеного гарячого шоколаду від знаменитого Джеймі Олівера

Гарячий шоколад - це безперечно найкращий напій, який зігріє вас у холоди і додасть настрій. Його з легкістю можна приготувати й вдома нашвидкуруч.
Рецептом гарячого шоколаду ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.
Рецепт Джеймі розрахований на вісім осіб, але кількість може бути змінена залежно від складу сім'ї.
"Цей гарячий шоколад набагато смачніший, ніж у магазині, він підірве ваші смакові рецептори", - сказав зірковий шеф.
складові
Перелийте молоко у велику каструлю та поставте на середній вогонь. Доведіть її до кипіння. Додайте всі інгредієнти шоколадної суміші у велику банку. Натріть шоколад на тертці. Закрийте банку кришкою і струсіть її, щоб перемішати.
Викладіть шоколадну суміш у гаряче молоко. Добре збийте вінчиком і залиште настоятися кілька хвилин. Розлийте шоколад по чашках і насолоджуйтесь, поки він не охолонув. Якщо хочете, додайте трохи маршмеллоу.
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