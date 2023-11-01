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Согреет в холодные дни. Рецепт непревзойденного горячего шоколада от знаменитого Джейми Оливера

Фото: Как приготовить дома горячий шоколад (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Горячий шоколад - это несомненно лучший напиток, который согреет вас в холода и придаст настроение. Его с легкостью можно приготовить и дома на скорую руку.

Рецептом горячего шоколада делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Как приготовить горячий шоколад по рецепту Джейми Оливера

Рецепт Джейми рассчитан на восемь человек, но количество может быть изменено в зависимости от состава семьи.

"Этот горячий шоколад намного вкуснее, чем в магазине, он взорвет ваши вкусовые рецепторы", - сказал звездный шеф.

Ингредиенты

  • 700 граммов молока
  • Две столовые ложки Хорликса - необязательно (шоколадный напиток)
  • Две столовые ложки кукурузной муки
  • Три столовые ложки сахарной пудры
  • Четыре столовые ложки качественного какао-порошка
  • Одна щепотка молотой корицы
  • 100 г качественного темного шоколада (70%)

Пошаговый рецепт приготовления 

Перелейте молоко в большую кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите ее почти до кипения. В то же время добавьте все ингредиенты шоколадной смеси в большую банку. Натрите шоколад на терке. Закройте банку крышкой и встряхните ее, чтобы перемешать.

Выложите шоколадную смесь в горячее молоко. Хорошо взбейте венчиком и оставьте настояться на несколько минут. Разлейте шоколад по чашкам и наслаждайтесь, пока он не остыл. Если хотите, добавьте немного маршмеллоу. 

Раньше мы рассказывали, как приготовить тот самый вишневый пирог из МакДональдз.

Читайте также, как приготовить идеальные и пышные оладьи самостоятельно.

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рецепт рікшоколадки