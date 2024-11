Зіграйте у класику заново. Warcraft I та II повертаються на ПК у вигляді ремайстрів

Що відомо про ремайстри Warcraft

Перші дві гри серії Warcraft отримали оновлення, схоже на те, що було у StarCraft у 2017 році. Оригінальні спрайти та карти замінені на більш детальні зображення з високою роздільною здатністю. Сторінка збірки на Battle.net також згадує "оновлені функції для комфортної гри". Примітно, що лише третина доступна на Mac, перші дві - виключно для ПК.

Оновлення 2.0 для Warcraft III: Reforged виглядає як спроба Blizzard реабілітуватися після провального ремайстра 2020 року. Цей реліз настільки негативно сприйняли гравці, що компанії довелося запровадити автоматичну систему повернення коштів без зайвих питань. У новій версії обіцяють покращені оточення, "повністю налаштовану графіку", а також можливість грати з оригінальною графікою у високій роздільній здатності.

Якщо вам не потрібні всі три sгри, їх можна придбати окремо. Warcraft I: Remastered коштує 9,99 доларів, Warcraft II: Remastered - 14,99 доларів, а Warcraft III: Reforged - 29,99 доларів.

Крім ремайстрів, Blizzard анонсувала кросовер Hearthstone та StarCraft під назвою "Heroes of StarCraft", який вийде у січні 2025 року. Також компанія оновить World Of Warcraft, додавши нове підземелля в сучасну частину та версію доповнення Mists of Pandaria для WoW Classic, максимально наближену до його стану у 2012 році. А мобільна гра Warcraft Rumble вийде у бета-версію на ПК 10 грудня.